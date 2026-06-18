大阪・ＭＢＳテレビは今月２１日に特番「よんチャンＴＶ特別編 梅田に新祭典！ 推しフェス＆ちゃいぱ２大推し祭ＳＰ」（後１時、関西ローカル）を生放送する。

同局がある大阪梅田・茶屋町エリアで２０、２１に開催する「ちゃやまち推しフェスティバル２０２６」や都市型アイドルフェス「ちゃやまちアイドルパーク２０２６」（＃ちゃいぱ）の熱気を現地から生中継する。

現地からは「ＳＷＥＥＴ ＳＲＴＥＡＤＹ」「ｆａｖ ｍｅ」 が中継出演。同じく梅田の「グラングリーン大阪」にあるロートハートスクエアうめきたの特設ステージからは「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」「私立恵比寿中学」「ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡ」が生歌唱する模様を届ける。

また、同局の清水麻椰アナウンサーがプレゼンする企画「昭和から令和まで…アイドル＆推し活ヒストリーを振り返る」では、昭和から令和までのアイドル＆推し活史を徹底解剖する。昭和のソロアイドルから令和のグループ文化への変遷、アイドルが変化を遂げる中で行った”３つの発明”について学びを深めていくという。

ゲストにはアイドル昭和代表の南野陽子、平成代表として元ＡＫＢ４８の高橋みなみが出演し、昭和・平成・令和のアイドル事情の世代間ギャップを絡めながらトークを繰り広げる。