「トヨタが好きだから絶対売らない」と“含み損20万円”でも手放さない夫…個別株に「愛着」を持つのは危険？ 思い入れのある銘柄でも“損切りすべき”ですよね？ 注意点を解説

最近のトヨタ株は？

トヨタは、グループ全体の世界販売台数で6年連続世界1位を獲得しており、世界トップクラスの大企業です。

それでは、最近のトヨタ株はどうなのでしょうか。トヨタ株は現在、米国関税の影響や、業績見通しへの懸念から下落基調にあります。2026年5月に発表されたトヨタ自動車株式会社の2026年3月期決算では、日本企業初の売上高50兆円を突破しましたが、営業利益は3兆7662億円で21.5％減となっています。

また、2027年3月期では営業利益3兆円（20.3％減）と3期連続の減益を見込んでいます。投資家によって考え方は異なりますが、長期投資であれば「割安な仕込み時」と考える人もいます。

一方、短期投資であれば、中東情勢の緊迫化や原材料費のさらなる高騰など、不確定要素があるため「まだ様子見」と考えている人もいるでしょう。



愛着があるから持ち続けるのはNG？

今回取り上げた「トヨタが好きだから絶対に売らない」というように、愛着があるから株式を持ち続けるのはどうなのでしょうか。

大前提として、企業への愛着があることは、悪いことではありません。好きな企業への投資は、商品やサービスをよく理解できる、関連ニュースに関心を持てる、長期目線で投資できるなどのメリットがあります。

しかし、業績が悪化して配当も減っているのにもかかわらず、「好きだから売らない」というのは大きな損害が出る可能性もあります。「そのうち戻るはず」と保有し続けると、損失がさらに拡大するかもしれません。

長期的な成長を期待している、業績に問題がないと考えるのであれば、保有し続けるのも選択肢です。反対に、経営方針の変更に不満がある、ほかに魅力的な投資先があるなどの場合は、売却したほうがよいでしょう。



損切りのポイント

損切りに明確なルールはありませんが、一般的には「20％下落したら売る」などと購入時点で決めておく考え方があります。基準を決めておけば「この企業が好き」などの感情に左右されにくくなるため、有効な考え方です。

また、株価を見るのではなく、売上高や利益、配当などを基準にする考え方もあります。投資家にもよりますが、「トヨタが好き」と「投資判断」は分けて考えたほうがよいでしょう。

「企業が好き」というのは投資の立派な理由にはなりますが、数十万円の損失を受け入れられるのか、将来取り戻せるのかを冷静に判断する必要があります。愛着だけで株式を保有し続けるのはリスクがあるため、長期的な目線で保有し続けるべきなのか、定期的に見直すのをおすすめします。



まとめ

含み損20万円が出ているのにもかかわらず、「トヨタが好きだから絶対に売らない」と夫が言っているケースを取り上げましたが、好きな企業への投資は悪いことではありません。むしろ、長期的な目線で見られて、その企業を応援できる点はメリットです。

ただし、「好きだから絶対に売らない」と決めてしまうのは、大きな損失が出るリスクがあります。損失を受け入れられるなら問題ありませんが、「結果的に数十万円損した……」と後悔がないようにしてください。



出典

金融庁 NISA口座の利用状況に関する調査結果の公表について

トヨタ自動車株式会社 2026年3月期決算要旨

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士