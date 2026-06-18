結婚発表の餅田コシヒカリ、夫との2ショット公開「愛されてるの伝わる」「イケメンオーラ出てる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/18】お笑いタレントの餅田コシヒカリが6月17日、自身のInstagramを更新。夫との日常の様子を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】100キロ超美人芸人「イケメンオーラ出てる」夫との2ショット公開
餅田は「撮影オフショット」として、夫と自身の2ショットを公開。「躍動感のあるお着替え中の（写真の絵文字）撮影はいつも夫も手伝ってくれます。いつも靴下履かせてくれる夫のアシストは最強でふ」と感謝の言葉とともに、着替え中の餅田に洋服を差し出す夫の姿を披露している。
この投稿に「幸せいっぱい」「愛されてるの伝わる」「イケメンオーラ出てる」「見てるだけでほっこり」「ラブラブの毎日ですね」などと注目が集まっている。
餅田は、2026年1月13日に出演した日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）で、2年前に結婚していたことを初告白した。（modelpress編集部）
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【写真】100キロ超美人芸人「イケメンオーラ出てる」夫との2ショット公開
◆餅田コシヒカリ、着替え手伝う夫と2ショット
餅田は「撮影オフショット」として、夫と自身の2ショットを公開。「躍動感のあるお着替え中の（写真の絵文字）撮影はいつも夫も手伝ってくれます。いつも靴下履かせてくれる夫のアシストは最強でふ」と感謝の言葉とともに、着替え中の餅田に洋服を差し出す夫の姿を披露している。
◆餅田コシヒカリの投稿に反響
この投稿に「幸せいっぱい」「愛されてるの伝わる」「イケメンオーラ出てる」「見てるだけでほっこり」「ラブラブの毎日ですね」などと注目が集まっている。
餅田は、2026年1月13日に出演した日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）で、2年前に結婚していたことを初告白した。（modelpress編集部）
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