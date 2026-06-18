「今日好き」表すみれ、ノースリ＆ブーツでほっそり二の腕＆美脚披露「透明感抜群」「可愛すぎて言葉失う」の声
【モデルプレス＝2026/06/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた表すみれが6月16日、自身のInstagramを更新。ノースリーブトップスとブーツを合わせた姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」参加美女「スタイル最高」と話題の露出コーデ
表は、蔦が生い茂る屋外を背景に撮影された写真を投稿。首元の大きなリボンが特徴的なノースリーブトップスに、白いショートパンツと黒いロングブーツを合わせ、すらりと伸びた脚と腕が際立つコーディネートを披露している。
この投稿には「可愛すぎて言葉失う」「スタイル最高」「夏を感じる服で素敵」「大人っぽい洋服似合ってる」「透明感抜群」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。表は、「夏休み編2025」「チェンマイ編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」参加美女「スタイル最高」と話題の露出コーデ
◆表すみれ、ノースリ＆ブーツで美腕＆美脚披露
表は、蔦が生い茂る屋外を背景に撮影された写真を投稿。首元の大きなリボンが特徴的なノースリーブトップスに、白いショートパンツと黒いロングブーツを合わせ、すらりと伸びた脚と腕が際立つコーディネートを披露している。
◆表すみれの投稿に反響
この投稿には「可愛すぎて言葉失う」「スタイル最高」「夏を感じる服で素敵」「大人っぽい洋服似合ってる」「透明感抜群」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。表は、「夏休み編2025」「チェンマイ編」に参加した。（modelpress編集部）
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