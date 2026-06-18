「イッテQ！」新メンバー候補生で話題“きゃすみる”辻加純、イケメン恋人手作りの半年記念クッキー公開「素敵すぎるカップル」「最高の彼氏」の声
【モデルプレス＝2026/06/18】モデル・シンガーソングライターの“きゃすみる”こと辻加純が6月16日、自身のInstagramを更新。ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」へ共に参加していた、交際中のダンスインストラクター・辻野太陸（つじの・たいり）の交際半年サプライズを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「愛されてる」と話題の恋人からの贈り物
辻は「半年記念で手作りクッキー作ってくれました」とつづり、写真を投稿。カメラ越しの2ショット写真や「大」「好」「き」と書かれたクッキーをそれぞれが手に持ったショットを披露している。「めちゃくちゃ美味しかったし私がサプライズすきだからかたくさんそうゆうの用意してくれるのも、時間ない中頑張って作ってくれるのも、愛！！！本当にありがとう！！！！！！」と感謝の言葉をつづっている。
この投稿に恋人の辻野から「きゃすちゃんいつもこうして写真とか載せてくれてありがとう！！！その辺の投稿のセンスは俺にはないけど、愛するセンスはあるから任せろ！」と熱いメッセージが送られている。
またファンからは「素敵すぎるカップル」「2人が推しです」「愛されてるきゃすちゃん素敵」「ずっと仲良しでいてね」「幸せな写真に癒された」「半年おめでとう」「手作りクッキーくれるの最高の彼氏」などとコメントが寄せられている。
辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。辻野とは、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2024年）で“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2人が再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ！」新メンバー候補生美女「愛されてる」と話題の恋人からの贈り物
◆“きゃすたい”辻加純、恋人・辻野太陸からの手作りクッキー公開
辻は「半年記念で手作りクッキー作ってくれました」とつづり、写真を投稿。カメラ越しの2ショット写真や「大」「好」「き」と書かれたクッキーをそれぞれが手に持ったショットを披露している。「めちゃくちゃ美味しかったし私がサプライズすきだからかたくさんそうゆうの用意してくれるのも、時間ない中頑張って作ってくれるのも、愛！！！本当にありがとう！！！！！！」と感謝の言葉をつづっている。
◆“きゃすたい”辻加純の投稿に反響
この投稿に恋人の辻野から「きゃすちゃんいつもこうして写真とか載せてくれてありがとう！！！その辺の投稿のセンスは俺にはないけど、愛するセンスはあるから任せろ！」と熱いメッセージが送られている。
またファンからは「素敵すぎるカップル」「2人が推しです」「愛されてるきゃすちゃん素敵」「ずっと仲良しでいてね」「幸せな写真に癒された」「半年おめでとう」「手作りクッキーくれるの最高の彼氏」などとコメントが寄せられている。
辻は、2024年4月にシンガーソングライターデビュー。同年4月に放送された、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新メンバーオーディション「イッテQ！新メンバー発掘プロジェクト」の候補生7人に選ばれたことも話題に。辻野とは、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「キミとオオカミくんには騙されない」（2024年）で“きゃすたい”として人気コンビになるも、辻野がオオカミ役だったことから結果は不成立となっていた。2025年12月に「PopteenTV」で2人が再会する様子が公開され、その後それぞれのInstagramにて交際を公表した。（modelpress編集部）
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