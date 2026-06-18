大原優乃、美ウエスト際立つへそ出しキャミ姿に熱視線「可愛すぎます」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2026/06/18】女優・タレントの大原優乃が6月18日までに自身のInstagramを更新。オフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】26歳美人女優「スタイル抜群」美ウエスト際立つへそ出しキャミ姿
大原は「現在発売中！『sweet7月号』のオフショット」とつづり、ファッション誌「sweet」（宝島社）7月号のオフショットを複数枚投稿。立体感のある水色のへそ出しキャミソールトップスにデニムを合わせたコーディネートなどを披露している。キャミソールからは引き締まったウエストや素肌がのぞいている。また大原は「念願のsweet初登場です！果実感たっぷりのジューシーサマーメイク。この夏、ぜひ真似してみてください」と念願のファッション誌登場を嬉しそうにコメントしている。
この投稿に「可愛すぎます」「美肌ですね」「ウエスト綺麗」「夏っぽくて素敵です」「スタイル抜群」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】26歳美人女優「スタイル抜群」美ウエスト際立つへそ出しキャミ姿
◆大原優乃、美ウエスト映えるへそ出しキャミ姿
大原は「現在発売中！『sweet7月号』のオフショット」とつづり、ファッション誌「sweet」（宝島社）7月号のオフショットを複数枚投稿。立体感のある水色のへそ出しキャミソールトップスにデニムを合わせたコーディネートなどを披露している。キャミソールからは引き締まったウエストや素肌がのぞいている。また大原は「念願のsweet初登場です！果実感たっぷりのジューシーサマーメイク。この夏、ぜひ真似してみてください」と念願のファッション誌登場を嬉しそうにコメントしている。
◆大原優乃の投稿に反響
この投稿に「可愛すぎます」「美肌ですね」「ウエスト綺麗」「夏っぽくて素敵です」「スタイル抜群」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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