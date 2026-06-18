2児の母・石川梨華、大量のみじん切り＆千切り野菜公開「丁寧」「大きさが揃ってて上手」と反響
【モデルプレス＝2026/06/18】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。みじん切りや千切りした大量の野菜を公開した。
【写真】2児の母・41歳元モー娘。「丁寧」大量のみじん切り＆千切り野菜公開
石川は「みじん切りや千切りが大好きです 夢中になれてリフレッシュできる」と記し、みじん切りしたにんじんやエリンギやナス、千切りしたにんじんを公開。「今夜はミートボール」「子供達はパスタに ソースの方にナスとエリンギ沢山入れちゃった バレるかな〜w」と使い道をつづっている。
この投稿に、ファンからは「仕事が丁寧」「大きさが揃ってて上手」「すごい量」「野菜たっぷりのパスタ美味しそう」「ずっと集中保てるの尊敬」などの声が上がっている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母・41歳元モー娘。「丁寧」大量のみじん切り＆千切り野菜公開
◆石川梨華、みじん切り＆千切りした大量の野菜公開
石川は「みじん切りや千切りが大好きです 夢中になれてリフレッシュできる」と記し、みじん切りしたにんじんやエリンギやナス、千切りしたにんじんを公開。「今夜はミートボール」「子供達はパスタに ソースの方にナスとエリンギ沢山入れちゃった バレるかな〜w」と使い道をつづっている。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「仕事が丁寧」「大きさが揃ってて上手」「すごい量」「野菜たっぷりのパスタ美味しそう」「ずっと集中保てるの尊敬」などの声が上がっている。
石川は2017年3月にプロ野球・埼玉西武ライオンズの野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
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