化粧石鹸・シャンプー・化粧品などの製造・販売を手掛けるブランド「牛乳石鹸」の公式Xアカウントが2026年6月17日、SNSで話題の「ミルキィボディソープ」の活用法をめぐる声明を公開した。

「風呂床ミルキィパック」なるライフハックがSNSで話題に

話題を集めていたのは、同社が販売する液体石鹸「ミルキィボディソープ」を使ったライフハック。

浴室の床にミルキィボディソープを塗り広げて時間を置き、ブラシで擦ると落ちにくい床材の黒ずみなどが落ちるというもので、「風呂床ミルキィパック」の名前で広く拡散された。

専用洗剤に比べて安価なボディソープの思わぬ活用法が話題を呼び、SNSのThreads（スレッズ）やTikTokでは「試してみた」としてビフォーアフターを公開するユーザーも複数みられた。また、一部では商品の「品薄」を指摘する声も上がっていた。

「浴室床の洗浄効果について当社から保証・確認することが難しい」

牛乳石鹸公式は、「この度は当社『ミルキィボディソープ』にご注目いただき ありがとうございます」と感謝をつづった上で、同製品の掃除目的での使用について注意喚起を行った。

添付された文書では、「現在SNS上で『ミルキィボディソープを使用すると浴室床の汚れが落ちる』といった投稿を多くいただいております」としつつ、「しかしながら、その仕組みにつきましては、各ご家庭の使用環境や設備の状況が異なるため、浴室床の洗浄効果について当社から保証・確認することが難しい状況です」と説明。

同製品を掃除に使った場合、「洗浄成分が床面に残ることで滑りやすくなるなど、安全面での影響が生じる可能性があります」といい、「本来の用途と異なるご使用はお控えくださいますようお願いいたします」と呼びかけた。

「浴室床の洗浄につきましては、ご家庭の浴室設備の取扱説明書などで推奨されている方法をご確認のうえ実施いただけますと幸いです」としている。

同製品について、「赤ちゃんから大人までご家族みなさまで心地よくお使いいただける牛乳石鹸のボディソープで、身体を洗浄するための商品です」とし、「日々のボディケアに今後ともお役立ていただけましたらうれしいです」とつづった。