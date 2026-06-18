平本蓮、新たなタトゥー公開 敬愛するラッパーに「LMSベルト」先日は『ジョジョ』人気キャラも体に刻む
2ヶ月後の復帰戦に向けて新たなタトゥーで気合い入れる
RIZINファイターで9月の『超RIZIN.5 浪速の大復活祭り』（京セラドーム大阪）に出場予定の平本蓮が、自身のインスタグラムで新たなタトゥーを公開。左のふくらはぎ内側に、敬愛するアメリカ人ラッパーのトラヴィス・スコットを刻んだ。
【画像】平本蓮が公開したトラヴィス・スコットのタトゥー
かねてからトラヴィス愛を公言し、アメリカやイタリアのライブを現地で楽しみ、自身の試合の入場曲にも使用してきた平本。新作タトゥーは、自身が2024年7月の『超RIZIN.3』で朝倉未来に勝利して手にした「RIZIN LMS（LASTMAN STANDING）」ベルトをトラヴィスが肩からかけた、オリジナルデザインだった。
全身にタトゥーを入れている平本は、左腕にザ・クロマニヨンズの甲本ヒロト、左右の太ももには愛読する『ジョジョの奇妙な冒険』のジャイロ・ツェペリとDIO（ディオ）など、自身が愛する人物やキャラクターを体に増やしてきた。
朝倉戦以来、2年2ヶ月ぶりの復帰戦を9月に控える平本。対戦相手は未定だが、新たにトラヴィスを加えた左足で強烈なキックを放つ日を、ファンは心待ちにしている。
RIZINファイターで9月の『超RIZIN.5 浪速の大復活祭り』（京セラドーム大阪）に出場予定の平本蓮が、自身のインスタグラムで新たなタトゥーを公開。左のふくらはぎ内側に、敬愛するアメリカ人ラッパーのトラヴィス・スコットを刻んだ。
【画像】平本蓮が公開したトラヴィス・スコットのタトゥー
かねてからトラヴィス愛を公言し、アメリカやイタリアのライブを現地で楽しみ、自身の試合の入場曲にも使用してきた平本。新作タトゥーは、自身が2024年7月の『超RIZIN.3』で朝倉未来に勝利して手にした「RIZIN LMS（LASTMAN STANDING）」ベルトをトラヴィスが肩からかけた、オリジナルデザインだった。
朝倉戦以来、2年2ヶ月ぶりの復帰戦を9月に控える平本。対戦相手は未定だが、新たにトラヴィスを加えた左足で強烈なキックを放つ日を、ファンは心待ちにしている。