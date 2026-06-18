【付録】夏に映えるマリンデザイン「お財布ポシェット」が付いてくる！ 予約必須の『素敵なあの人2026年9月号』は7月15日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『素敵なあの人2026年9月号』（宝島社）の「お財布ポシェット」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月15日に発売される『素敵なあの人2026年9月号』（税込1890円）。付録として、「お財布ポシェット」が付いてきます。
今回の付録は、創業80周年を迎えた横浜発の老舗ブランド「フクゾー」とのスペシャルコラボアイテム。白・ネイビー・赤を基調にしたマリンテイストのデザインが施されており、夏の装いに爽やかにマッチします。縦12.5×横21.5cm×マチ5.5cmのちょうどよいサイズ感で、ストラップは最長125cmまで調整可能。肩がけはもちろん、斜めがけスタイルにも対応できます。
お財布スペースと小物収納スペースが分かれた設計で、機能性と収納力が両立。お札・小銭・カードはもちろん、スマホや鍵、リーディンググラスなど外出に必要な貴重品をひとまとめにして持ち歩けます。近所へのお出かけはこれひとつで身軽に済ませられ、荷物が多い日はトートバッグやエコバッグとの2個持ちにも活躍してくれます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『素敵なあの人2026年9月号』の「お財布ポシェット」が見逃せない！
宝島社から7月15日に発売される『素敵なあの人2026年9月号』（税込1890円）。付録として、「お財布ポシェット」が付いてきます。
横浜発の老舗ブランド「フクゾー」創業80周年コラボ！夏に映えるマリンデザイン
今回の付録は、創業80周年を迎えた横浜発の老舗ブランド「フクゾー」とのスペシャルコラボアイテム。白・ネイビー・赤を基調にしたマリンテイストのデザインが施されており、夏の装いに爽やかにマッチします。縦12.5×横21.5cm×マチ5.5cmのちょうどよいサイズ感で、ストラップは最長125cmまで調整可能。肩がけはもちろん、斜めがけスタイルにも対応できます。
お財布＋小物収納が一体化！これひとつで身軽なお出かけが叶う
お財布スペースと小物収納スペースが分かれた設計で、機能性と収納力が両立。お札・小銭・カードはもちろん、スマホや鍵、リーディンググラスなど外出に必要な貴重品をひとまとめにして持ち歩けます。近所へのお出かけはこれひとつで身軽に済ませられ、荷物が多い日はトートバッグやエコバッグとの2個持ちにも活躍してくれます。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)