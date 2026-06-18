人気チェーンがついに再販！ 2026年6月発売「サンリオキャラクターズ アイシングクッキー キーチェーン」全5種が見逃せない【最新ガチャ情報】
数あるガチャガチャ（カプセルトイ）の中から、今チェックしておきたいガチャガチャの魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、アイピーフォーの「サンリオキャラクターズ アイシングクッキー キーチェーン」です。限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
アイピーフォーから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ アイシングクッキー キーチェーン」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
サンリオキャラクターズ アイシングクッキー キーチェーン
▼メーカー
アイピーフォー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・ハローキティ
・マイメロディ
・マロンクリーム
・リトルツインスターズ（キキ）
・リトルツインスターズ（ララ）※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)
「サンリオキャラクターズ アイシングクッキー キーチェーン」が見逃せない！
アイピーフォーから2026年6月に発売される「サンリオキャラクターズ アイシングクッキー キーチェーン」（税込300円）。全5種のラインアップとなっています。
まるで本物のクッキー！ガーリーでキュートなキーチェーンサンリオのキャラクターたちが、まるで本物のアイシングクッキーのようになって登場です。ガーリーでキュートなデザインに仕上げられており、ファンにはたまらない魅力的なアイテムとなっています。2022年に発売されて人気を博した商品ですが、2026年6月にシープラ限定商品として待望の再販が行われます。約52mmのサイズ感で、カバンや小物につけて持ち歩くのにもぴったりです。
詳細情報▼商品名
サンリオキャラクターズ アイシングクッキー キーチェーン
▼メーカー
アイピーフォー
▼発売日
2026年6月
▼価格
税込300円
▼ラインアップ
全5種
・ハローキティ
・マイメロディ
・マロンクリーム
・リトルツインスターズ（キキ）
・リトルツインスターズ（ララ）※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース編集部)