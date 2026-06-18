小さいのに頼れる！ 見た目以上の悪路走破性

トヨタから2026年5月14日に発表された新型「ランドクルーザーFJ」。多くのファンが待ち望んだこの“新型FJ”のオフロード性能をいち早く体験できるイベントが、2026年6月14日に富士スピードウェイ（静岡県小山町）で開催された「ランドクルーザーフェス ジャパン 2026（ランクルフェスJAPAN）」で実現しました。

ランドクルーザー（ランクル）シリーズで最もコンパクトなボディ（全長4575mm×全幅1855mm×全高1960mm）でありながら、歴史あるその名に恥じない圧倒的な走破性を、オフロードのプロによる同乗走行で確かめてきました。

【画像ギャラリー】超カッコいい！ これがランクルシリーズ最小の「新型FJ」です！ 画像で見る（30枚以上）

今回、ランクルフェスJAPAN会場に設置された特設の試乗コースでは、オフロード走行を熟知したインストラクターの隣に同乗する形で試乗が行われました。

コースで最初に体験したのは、車体が大きく傾く「バンク」と呼ばれるセクションです。

前輪がバンクの頂点にくると、メーターに設置された傾斜計の針は25度を指し、体感的にはかなりの角度に感じられます。しかし、新型ランドクルーザーFJの車体は安定そのもの。

インストラクターによると、「クルマとしてはまだまだ余裕があります。いざとなれば30度以上も可能ですが、安全を考慮してこのあたりで」とのこと。ランクルシリーズの一員として、高い基本性能が与えられていることが分かります。

続いてはモーグルセクションへ。

ここでは、凹凸の激しい路面でタイヤが浮き、対角線上の2輪が空転してしまう「対角線スタック」が起こりやすい状況です。実際に、新型ランドクルーザーFJがその地点まで進むと、左前輪と右後輪が宙に浮き、それ以上前進できなくなりました。

しかし、ここで慌てる必要はありません。

インストラクターは「ここからアクセルを少し踏み込んでいけば安全に通過できます」と落ち着いて操作します。

すると、「ギュギュッ」という音とともに、空転していたタイヤにブレーキがかかり、グリップしているタイヤに駆動力が伝わって、何事もなかったかのように脱出しました。

これは、新型ランドクルーザーFJに搭載された「アクティブトラクションコントロール」という電子制御の効果です。

ドライブモードの切り替えで、オフロード走行用の「L4」レンジを選択している際に作動し、空転したタイヤにブレーキをかけることで、反対側のタイヤを動かしてスタックからの脱出を助けます。

ドライバーは特別な操作をすることなく、アクセルを踏むだけでこの強力なサポートを受けられるのです。

インストラクター曰く、ランドクルーザーFJは上級モデルの「ランドクルーザー300」シリーズなどに比べると、サスペンションのストロークが短くタイヤが浮きやすい場面があるといいますが、この電子制御によってその弱点をカバーし、ランドクルーザーの名に恥じない高い走破性を確保しているそうです。

急な下り坂でも安心！ 先進機能が悪路での安全運転をサポート

次に待ち受けていたのは、まるで壁のようにそびえ立つ急な上り坂です。登り始めると、フロントガラスの先には空しか見えず、路面の状況は全く確認できません。

しかし新型ランドクルーザーFJは、何事もないように力強く坂を登り切ります。

車内からだと「谷底に落ちる」ような感覚ですが、新型「ランドクルーザーFJ」は余裕でこなしました

そして、今度は急な下り坂です。

ここで活躍するのが「ダウンヒルアシストコントロール」という機能。このスイッチを押すと、ドライバーはブレーキペダルを踏まなくても、クルマが自動で約4km/h以下の極低速を維持してくれます。

滑りやすい下り坂でドライバーがブレーキを踏むと、意図せずタイヤがロックして滑り落ちてしまう危険がありますが、この機能を使えばタイヤをゆっくりと転がしながら安全に下ることが可能です。

ドライバーはハンドル操作に集中できるため、安心して難所をクリアできます。

さらに、驚いたのはバックでの再発進です。

下り坂の終盤で一旦停止し、そこからバックで坂を登るという状況でも、クルマが前にずり落ちることなくスムーズにバックすることができました。これにも特別な操作は不要で、ごく自然な操作でプロドライバーのような走行が誰にでもできます。

新型ランドクルーザーFJには、この他にも緊急脱出時に役立つ「リアデフロック」の機能も装備されており、コンパクトなボディですが本格オフローダーとしての機能が凝縮されていることが実感できました。

「キビキビ走る！」プロも認めるオンロード性能

今回、会場で話を聞いた愛知県豊田市のオフロードコース「さなげアドベンチャーフィールド」代表取締役社長の高橋 亨氏も、新型ランドクルーザーFJの登場に大きな期待を寄せています。

「さなげアドベンチャーフィールド」代表取締役社長の高橋 亨氏も新型「ランドクルーザーFJ」に太鼓判！

「これまでのランクルシリーズは、300や250、70といった比較的大型のモデルが中心でした。

今回、コンパクトな新型ランドクルーザーFJが登場したことで、これまでランクルに馴染みのなかった層にも選んでもらえるのではないかと感じています。非常に良いクルマが登場したという印象です」

高橋氏はすでに一般道や高速道路で新型ランドクルーザーFJを試乗したそうですが、その走りについては「2.7リッターのガソリンエンジンですが、思った以上に低速トルクもあってパワフルです。何より、車体の軽さもあってキビキビと軽快に走れるところが良いですね」と評価します。

一部で懸念されているエンジンのパワー不足についても、「私自身はそう感じませんでした。極めて急な坂道ではもう少しパワーが欲しいと感じる場面もありましたが、日常的な走行やちょっとしたオフロードであれば必要十分以上でしょう」と語ります。

スクエアなボディは見切りが良く、運転のしやすさにも繋がっているとのことでした。

もっと気軽にアウトドアへ！ 狙いは「家族との時間」

最後に、新型ランドクルーザーFJをどのようなユーザーに乗ってほしいか尋ねてみました。

同乗してくれたインストラクターは、「やはりキャンプなど、アウトドアで積極的に使ってほしいです。ランクルは泥が付いているくらいがカッコいいクルマですから、ランクルでしかできない遊び方を満喫してほしいですね」と語ります。

また、前出の高橋氏は「ぜひ、ご家族と一緒に使ってほしい」と話します。

「お父さんだけが楽しむのではなく、このクルマなら奥様も気軽に運転できると思います。『ちょっとそこまで』という感覚で家族と出かける時間を作ってもらえたら嬉しいです。

まずは気軽にアウトドアに親しんで、そこから少しずつオフロードの世界にも足を踏み入れていく。新型ランドクルーザーFJはそんなきっかけになるクルマだと思います」

日常での使い勝手とタフな性能を兼ね備えた新型「ランドクルーザーFJ」に期待大！

※ ※ ※

新型ランドクルーザーFJは、本格的な悪路走破性を持ちながらも、日常での使い勝手や親しみやすさを両立させたモデルです。

このクルマの登場によって、これまで以上に多くの人がアウトドアの楽しさに触れ、家族との大切な時間を育むきっかけが生まれるのではないでしょうか。

ランドクルーザーの新たな歴史を切り拓く一台として、今後の活躍に期待が高まります。