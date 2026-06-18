SKY-HIが、12月11日、12日、13日に東京 豊洲PITにて3日間公演を開催。あわせて、本日6月18日に行われる『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』日本武道館2日目公演の模様を全編生配信することも発表された。

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今回の発表は、6月17日に行われた日本武道館公演の初日にて告知されたもの。同公演は全国6都市7公演を巡る『SKY-HI TOUR 2026 -Success is-』のツアーファイナルとして開催されており、SKY-HIがソロアーティストとして日本武道館に立つのは約9年ぶりとなる。また、2012年6月17日に東京 新宿BLAZEで開催した初の単独ライブ『WELCOME TO THE “LAB”』から14年の節目の日にあたる。

翌6月18日に開催される日本武道館2日目公演は、“『SKY-HI TOUR 2026 -Success Is The Best Revenge-』SPECIAL LIVE STREAM”として、SKY-HI公式YouTubeチャンネルにて全編生配信される。配信は同日18時に開始予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）