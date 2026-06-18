「なんて悲しい現実なんだ」「今までで一番失望した試合」予選無敗で勝ち上がった小国が95分の失点で初戦黒星。母国ファン沈痛「いまだW杯で０ポイントのまま」
現地６月17日、北中米ワールドカップのグループL第１節で、予選を無敗で勝ち上がったパナマ代表がガーナ代表とトロント・スタジアムで対戦した。
序盤から勢いをもって攻撃を仕掛けたパナマは、いくつか好機を作るも仕留め切れず。スコアレスで前半を終える。後半は一転して劣勢の展開が続いたなか、粘り強い守備でゴールを許さない。しかし90＋５分に痛恨の失点。０−１の敗戦を喫した。
2018年のロシア大会以来２度目のW杯出場となったなか、健闘しながらも初白星を逃したパナマに、母国ファンは失望。SNS上では以下のような声が上がっている。
「試合を支配していたのに…」
「いまだW杯で０ポイントのままだ」
「今までで一番失望した試合」
「本当に残念でならない」
「いつも通り負けた」
「なんて悲しい現実なんだ」
「勝てた試合だった」
第２戦では前回大会３位のクロアチアと激突。中米の小国は格上相手に勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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序盤から勢いをもって攻撃を仕掛けたパナマは、いくつか好機を作るも仕留め切れず。スコアレスで前半を終える。後半は一転して劣勢の展開が続いたなか、粘り強い守備でゴールを許さない。しかし90＋５分に痛恨の失点。０−１の敗戦を喫した。
「試合を支配していたのに…」
「いまだW杯で０ポイントのままだ」
「今までで一番失望した試合」
「本当に残念でならない」
「いつも通り負けた」
「なんて悲しい現実なんだ」
「勝てた試合だった」
第２戦では前回大会３位のクロアチアと激突。中米の小国は格上相手に勝利を掴めるか。
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