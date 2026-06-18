「朝７時に起きて、試合を見るのは簡単ではない」ウズベクの“歴史的な１点”を決めた22歳FWが「大きな感謝を述べたい」。初ゴールには「最高の気分だ」【Ｗ杯】
北中米大会でＷ杯初出場のウズベキスタン。現地６月17日に行なわれたグループＫ第１節でコロンビアと対戦。１−３で敗れた。
Ｗ杯の舞台で同国史上初の勝点は得られなかったが、初ゴールは決めた。０−１で迎えた60分、エルドル・ショムロドフのシュートのこぼれ球を、アボスベク・ファイズラエフが押し込んだ。
試合後のフラッシュインタビューに、“歴史的な１点”をあげた22歳FWが対応。「結果はもちろん悔しい。なぜなら勝点を取ることができたはずだからだ」と振り返る。
「選手たちは全力を尽くした。最初の数分間は緊張があったけど、後半が始まってからは、自分たちのプレーを見せることができて、ゴールも決められた」
また「応援してくれたすべてのサポーターに大きな感謝を述べたい。なぜなら、朝７時に起きて、この試合を見るのは簡単ではないから」と話し、「まだ２試合が残っている。すべての意識はポルトガル戦に向けられている」と、次節を見据えた。
自身の得点に関しては、「もちろん、最高の気分だ」と喜ぶ。「試合前から感じていた。神が望むなら、僕が初ゴールを決めるだろう、と。ここには父が応援に来てくれていたから、そのことについても本当に嬉しい」としみじみと語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「試合前から感じていた。僕が決めるだろう、と」ウズベキスタンの記念すべきＷ杯ゴール
Ｗ杯の舞台で同国史上初の勝点は得られなかったが、初ゴールは決めた。０−１で迎えた60分、エルドル・ショムロドフのシュートのこぼれ球を、アボスベク・ファイズラエフが押し込んだ。
試合後のフラッシュインタビューに、“歴史的な１点”をあげた22歳FWが対応。「結果はもちろん悔しい。なぜなら勝点を取ることができたはずだからだ」と振り返る。
また「応援してくれたすべてのサポーターに大きな感謝を述べたい。なぜなら、朝７時に起きて、この試合を見るのは簡単ではないから」と話し、「まだ２試合が残っている。すべての意識はポルトガル戦に向けられている」と、次節を見据えた。
自身の得点に関しては、「もちろん、最高の気分だ」と喜ぶ。「試合前から感じていた。神が望むなら、僕が初ゴールを決めるだろう、と。ここには父が応援に来てくれていたから、そのことについても本当に嬉しい」としみじみと語った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「試合前から感じていた。僕が決めるだろう、と」ウズベキスタンの記念すべきＷ杯ゴール