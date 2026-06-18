「朝７時に起きて、試合を見るのは簡単ではない」ウズベクの“歴史的な１点”を決めた22歳FWが「大きな感謝を述べたい」。初ゴールには「最高の気分だ」【Ｗ杯】

「朝７時に起きて、試合を見るのは簡単ではない」ウズベクの“歴史的な１点”を決めた22歳FWが「大きな感謝を述べたい」。初ゴールには「最高の気分だ」【Ｗ杯】