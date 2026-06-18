漫画家の岡本慶子さんが、5月に脳出血のため亡くなったことを18日、岡本さんの公式Xを通じて親族が発表しました。

岡本さんの公式Xでは、親族一同として文書を掲載し、「漫画家 岡本慶子は、2026年5月6日、脳出血のため永眠いたしました。急な別れとなり、ご報告が遅れましたことをお詫び申し上げます」と報告しました。

続けて「これまでずっと、『ヒットを出したい』『描き続けたい』『表現し続けたい』」と、自分が生み出す作品がたくさんの人に届くことを強く願っておりました」と岡本さんの思いを明かしました。

「『キラキラした世界を描いていると幸せな気持ちになるんだよ』と楽しそうに話し、漫画を描き続ける理由を突き詰めると、『自分の描いた一コマや言葉が、誰かの力や糧にきっとなってると信じているから。自分にとって漫画がそうだったから』と語っていたことが思い出されます」と、岡本さんとの会話を振り返りました。

また、「突然の旅立ちは、残された私たちにとって、とてつもなく深く悲しく寂しいものですが、『漫画しか描けない』『生まれ変わっても漫画家になりたい』と話していた本人にとって、仕事仲間に恵まれ、漫画家として誇りを持てた人生であったことを願っております」と思いをつづりました。

そして「漫画、仲間、家族、愛犬にたっぷりの愛情を注ぎ、優しく、面白く、気高い人でした」と岡本さんの人柄を振り返り、「今後も、本人の描いた作品を読んでいただいたり、一コマを思い出していただけましたら幸いです。それが何より、本人が望んでいることかと思います」とファンへ呼びかけました。

■「丁寧に描き続けてくださいました」出版社も報告

岡本さんの作品を配信するコスミック出版も、公式サイトを通じて「『落ちこぼれ補欠令嬢は冷たい公爵から逃げだしたい』を連載されておりました岡本慶子先生が、2026年5月にご逝去されました」と報告。

「岡本先生は本作に最後まで真摯に向き合い、登場人物たち一人一人に愛情を込め、丁寧に描き続けてくださいました。これまでのご尽力に心より感謝申し上げますとともに、謹んで哀悼の意を表します」とつづっています。