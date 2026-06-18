韓国のネットフリックスシリーズ「鉄槌教師」の爆発的人気を受け、主演俳優のキム・ムヨルが「うれしくて、ありがたい」と所感を伝えたと１８日、現地メディアのウィキツリーなどが報じた。

「鉄槌教師」は一線を越えた学生、教師、保護者により崩壊した大韓民国の教育現場を守るために創設された教権保護局の痛快な“鉄槌教育”を描いた作品で、今月５日に公開されるとわずか１日で「今日の韓国ＴＯＰ１０」１位、「グローバルＴＯＰ１０非英語圏部門」１位、世界のストリーミングサービスランキングサイト・ＦｌｉｘＰａｔｒｏｌの「ネットフリックス・グローバルＴＶ番組部門」で１位を記録し、その話題性を証明したという。また公開２週目も「グローバルＴＯＰ１０非英語圏部門」で１位を維持し、４６カ国で１位を席巻、計９１の国でトップ１０リストにランクインしていると伝えた。

この快挙について、キム・ムヨルは「うれしくてありがたい。生きていて、またこんな瞬間が訪れるのだろうかと思うほど、実感がわいていない」「一方で、送ってくださった愛情を重く、真剣に受け止めなければならないという気持ちを持っている」と明かしたという。また、実際の教師たちから「『共感できる』という声を多く聞いた」といい「マレーシアの教師から『面白かった』というメッセージをもらったことが印象に残っている」「国や地域によって文化や教育方法は違っても、誰かを教え学ぶという本質は同じだと感じた。『鉄槌教師』が教師や生徒、保護者など、さまざまな立場について考えるきっかけになればと思う。それこそが、作品の持つ面白さを超えた、良い役割ではないだろうか」と語ったとした。