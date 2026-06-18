神戸を拠点とするプロスポーツ3クラブがタッグを組む合同イベント「KOBE SPORTS CROSSOVER 〜神戸を熱くする3つの力〜」が6月24日から30日まで、神戸阪急（神戸市中央区）で開かれる。それぞれ優勝を果たした、サッカー・J1のヴィッセル神戸（※J1百年構想リーグ優勝）、ラグビー・リーグワンのコベルコ神戸スティーラーズ、バスケットボール・Bリーグ2部（B2）の神戸ストークス（※新シーズンからBリーグプレミア）が、競技の垣根を越えて地元・神戸を盛り上げようと企画された。

神戸ストークス、コベルコ神戸スティーラーズ、ヴィッセル神戸

期間中は、本館2階パティオステージ2に3クラブのグッズを集めた期間限定ショップが登場。イベント限定のTシャツやトートバッグなど、神戸阪急オリジナルグッズも販売する。

イベントオリジナルの限定グッズ

また、週末には選手やマスコットが参加するイベントも実施。6月27日には、ヴィッセル神戸の山田海斗選手、コベルコ神戸スティーラーズの福西隼杜選手、神戸ストークスの中島三千哉選手によるトークショーを開催する。いずれも兵庫県出身で、スポーツの魅力や神戸への思い、新シーズンへの抱負などを語る予定だという。なお、選手は都合により変更の可能性もあるとのこと。

左から、神戸ストークスの中島三千哉選手、コベルコ神戸スティーラーズの福西隼杜選手、ヴィッセル神戸の山田海斗選手

28日には、各クラブのマスコットキャラクターが集合する撮影会も行われる。ヴィッセル神戸の「モーヴィ」、コベルコ神戸スティーラーズの「コーロクン」、神戸ストークスの「ストーキー」が来場者を迎える。（※要参加整理券）

左から、ストーキー（神戸ストークス）、コーロクン（コベルコ神戸スティーラーズ）、モーヴィ（ヴィッセル神戸）

また、週末にはフリースローチャレンジやラグビーパスターゲット（以上、27日）、キックダーツ（28日）といった、各クラブにちなんだスポーツ体験イベントも予定されている。



主催する神戸阪急は「チームの垣根を越えて、神戸の街を一緒に盛り上げたい」としている。

「コベルコ神戸スティーラーズ ラグビーパスターゲット」6月27日（土）正午〜（約60分） ※参加無料 ※写真はイメージ

「神戸ストークス presents フリースローチャレンジ」6月27日（土）正午〜（約60分） ※神戸ストークスの公式LINE登録で参加無料 ※写真はイメージ