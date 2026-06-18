日本野球機構(NPB)は18日、プロ野球セ・パ交流戦の最優秀選手賞、および優秀選手賞を発表しました。

交流戦優勝球団は、14勝3敗1分の西武。交流戦前最後の試合となった5月24日のオリックス戦に勝利し、パ・リーグ首位に浮上すると、勢いそのままに交流戦でも好調をキープしました。交流戦で黒星を喫したのは、DeNA戦、中日戦、巨人戦のいずれも1試合のみ。全カードで勝ち越しを決め、交流戦初優勝をつかみました。

最優秀選手に選ばれたのは、西武の長谷川信哉選手。16試合に出場し、交流戦首位打者となる打率.367をマークしました。9日、10日の広島戦では2試合連続でのサヨナラ打。3試合連続の決勝打を放つなど、勝負強さも見せつけ、チームの勝利に貢献しました。なお西武の選手が交流戦MVPを獲得するのは、初となっています。

優秀選手賞には、ソフトバンク・栗原陵矢選手と阪神・郄橋遥人投手が選出。栗原選手は全18試合に4番として出場し、交流戦トップの7本塁打・19打点をマークしました。9日の阪神戦では自身通算100号となるメモリアルアーチ。交流戦2位につけたチームで躍動を見せました。同じく受賞となった阪神・郄橋投手は、3試合に先発し、無傷の3連勝。チームは9位で交流戦を終えるなど苦しむも、郄橋投手は交流戦防御率1.29をマークし、3試合で21奪三振もマークしました。