【バレーボール女子】日本が執念の大逆転勝利「ポジティブな声かけを」アクシデントから途中出場の島村春世が存在感
◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週 日本3-2セルビア(6月17日〜21日、フィリピン)
バレーボール女子ネーションズリーグ(NL)は17日、予選ラウンド第2週の初戦が行われ、日本がセルビアに、3-2(20-25、26-24、18-25、32-30、15-7)のフルゲームの死闘の末に勝利しました。
第1セットにミドルブロッカーの荒木彩花選手が負傷交代するアクシデントがあるなか、代わりに入った34歳ベテランの島村春世選手が11得点の活躍。
落とせば敗戦の第4セットは、マッチポイントも握られなからも32-30と大接戦の末にセットを奪取。島村選手はネット際を移動しながらスパイクを打つブロード攻撃を要所で決めました。
第4セットの終盤のブロード攻撃について聞かれた島村選手は、「みんながつないでくれた一本だったので、もうどんな体勢でもいいから、どんな泥臭くてもいいから1点につなげられたことっていうのがすごくよかった」と振り返ります。
荒木選手の負傷を受けてコートに立ち、「今回入ったのが、ちょっとアクシデントの後だったので、とにかくチームを安心させる、落ち着かせるように“大丈夫だよ、大丈夫だよ”っていうようなポジティブな声かけをやっていた」と明かした島村選手。
「セット終盤だったりとか、ここ1点取るときっていうのをみんなで行こうっていう思いを込めて“ここ行くよ”とかっていうような声かけをしていきました」とベテランとしてチームを支えました。
次戦のチェコ戦に向けては「チーム全員でつないで1点を取りに行って、最終的に勝利を目指して頑張っていこうと思います」とニコッと笑顔で締めくくりました。
またキャプテンの石川真佑選手は、24得点でチームをけん引。「自分たちのリズムを作れなくて相手のリズムでっていうところで、またセットごとに切り替えはできたと思うんですけど、試合の中でもっと修正していかなきゃいけないな」と反省も口にします。
また「個人的に私もうまく取り切れなかったり、自分の所で苦しんでしまったところがあった」と振り返りつつも、「周りに声かけも意識はしてたんですけど、やっぱりそこは自分のプレーで引っ張っていく、プレーで見せるっていうところは、今日はとにかくやっていました」とチーム最多得点で逆転勝利に貢献しました。
次戦のチェコ戦は1日空いて19日。「チェコも本当に勢いのあるチーム。今日のところで出た課題を修正して、チームの中でそれぞれコミュニケーションを取って、うまくチェコ戦につなげていきたい」と戦いを見据えました。【日本の予選ラウンド日程】
◆カナダ開催
第1戦 ○ 3−1 フランス
第2戦 ○ 3−1 ウクライナ
第3戦 ○ 3−0 ドイツ
第4戦 ○ 3−2 カナダ
◆フィリピン開催
第5戦 ○ 3−2 セルビア
第6戦 チェコ
第7戦 ドミニカ共和国
第8戦 イタリア
◆日本開催
第9戦 ブラジル
第10戦 タイ
第11戦 トルコ
第12戦 ポーランド