◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週 日本3-2セルビア(6月17日〜21日、フィリピン)

バレーボール女子ネーションズリーグ(NL)は17日、予選ラウンド第2週の初戦が行われ、日本がセルビアに、3-2(20-25、26-24、18-25、32-30、15-7)のフルゲームの死闘の末に勝利しました。

第1セットにミドルブロッカーの荒木彩花選手が負傷交代するアクシデントがあるなか、代わりに入った34歳ベテランの島村春世選手が11得点の活躍。

落とせば敗戦の第4セットは、マッチポイントも握られなからも32-30と大接戦の末にセットを奪取。島村選手はネット際を移動しながらスパイクを打つブロード攻撃を要所で決めました。

第4セットの終盤のブロード攻撃について聞かれた島村選手は、「みんながつないでくれた一本だったので、もうどんな体勢でもいいから、どんな泥臭くてもいいから1点につなげられたことっていうのがすごくよかった」と振り返ります。

荒木選手の負傷を受けてコートに立ち、「今回入ったのが、ちょっとアクシデントの後だったので、とにかくチームを安心させる、落ち着かせるように“大丈夫だよ、大丈夫だよ”っていうようなポジティブな声かけをやっていた」と明かした島村選手。

「セット終盤だったりとか、ここ1点取るときっていうのをみんなで行こうっていう思いを込めて“ここ行くよ”とかっていうような声かけをしていきました」とベテランとしてチームを支えました。

次戦のチェコ戦に向けては「チーム全員でつないで1点を取りに行って、最終的に勝利を目指して頑張っていこうと思います」とニコッと笑顔で締めくくりました。

またキャプテンの石川真佑選手は、24得点でチームをけん引。「自分たちのリズムを作れなくて相手のリズムでっていうところで、またセットごとに切り替えはできたと思うんですけど、試合の中でもっと修正していかなきゃいけないな」と反省も口にします。

また「個人的に私もうまく取り切れなかったり、自分の所で苦しんでしまったところがあった」と振り返りつつも、「周りに声かけも意識はしてたんですけど、やっぱりそこは自分のプレーで引っ張っていく、プレーで見せるっていうところは、今日はとにかくやっていました」とチーム最多得点で逆転勝利に貢献しました。

次戦のチェコ戦は1日空いて19日。「チェコも本当に勢いのあるチーム。今日のところで出た課題を修正して、チームの中でそれぞれコミュニケーションを取って、うまくチェコ戦につなげていきたい」と戦いを見据えました。

【日本の予選ラウンド日程】◆カナダ開催第1戦 ○ 3−1 フランス第2戦 ○ 3−1 ウクライナ第3戦 ○ 3−0 ドイツ第4戦 ○ 3−2 カナダ◆フィリピン開催第5戦 ○ 3−2 セルビア第6戦 チェコ第7戦 ドミニカ共和国第8戦 イタリア◆日本開催第9戦 ブラジル第10戦 タイ第11戦 トルコ第12戦 ポーランド