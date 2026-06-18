■FIFAワールドカップ2026 グループK ウズベキスタン1−3コロンビア（日本時間18日、エスタディオ・アステカ・メキシコシティ）

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グループステージ第1戦、初出場のウズベキスタン（FIFAランク50位）とコロンビア（FIFAランク13位）が対戦しコロンビアが3ー1で勝利した。前半40分にドイツ・ブンデスリーガのバイエルンに所属し、日本代表DF伊藤洋輝とチームメイトのルイス・ディアス（29）がクロスをあげるとダニエル・ムニョス（30）が決めて先制。後半はアボスベク・ファイズラエフ（22）に同点ゴールを許すも、後半20分にスルーパスで抜け出したルイス・ディアスが勝ち越しゴールを決めた。後半アディショナルタイムにもハミントン・カンパスが追加点を挙げた。

ウズベキスタンは元イタリア代表DFで2006年W杯ドイツ大会優勝メンバーのファビオ・カンナバーロ監督（52）が率いる。一方、コロンビアは3大会連続出場となるハメス・ロドリゲス（34）を擁し、強豪ひしめく南米予選をアルゼンチン、コスタリカに次ぐ3位で突破してきた。

ダニエル・ムニョスの初出場初得点で先制したコロンビアは後半15分、ウズベキスタンのアボスベク・ファイズラエフ（22）にワールドカップ初ゴールを決められ、同点に追いつかれてしまう。その5分後、スルーパスで抜け出したルイス・ディアスがシュートを放つと、ボールはゴール右隅へと吸い込まれていった。リードを奪ったコロンビアはこのあとも積極的に攻撃を仕掛けて何度も相手ゴールを脅かした。後半アディショナルタイムにもハミントン・カンパスが追加点を挙げ快勝した。