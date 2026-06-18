元フジテレビの中井美穂が１８日、フジテレビ「ぽかぽか」に先輩の八木亜希子ともに出演。局アナ時代の赤面失敗をＶＴＲで掘り返され、当時を振り返った。

中井は局アナ時代は、女性スポーツキャスターの走りとして、プロ野球の現場などに出向き、積極的にインタビューを行っていたが、そこで日本ハムの元監督で「親分」として親しまれていた大沢啓二氏に対し「野球、お好きなんですね」と言ってしまった大失敗が紹介された。

中井は「野球選手だなんて知らなかった。キャンプ企画でいらしてて、日本ハムの常務取締役だと言われて、一般企業の常務が野球のキャンプを見に来るんだって。びっくりしちゃって」と普通のサラリーマン常務だと思っていたという。そのため「キャンプ中に背広を着ずに、ジャージの上下でいらっしゃるんだって凄い感動した」と振り返った。

当時のＶＴＲも放送され、八木から「監督だったことを知らない」とツッコまれた中井は「ええ！キャー！」といって座り込んでしまった。この映像にハライチ・澤部佑も「チョーヤバいっすよ」「そのまま（放送に）使うんですね」とビックリ。中井は「珍プレー好プレーとか作ったりしてましたからね」と振り返り「知らないって怖いな」と苦笑していた。