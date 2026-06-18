「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１８日午後１時現在でタイミー<215A.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



タイミーはここ上値指向が鮮明で、きょうで５連騰となり連日の年初来高値更新と気を吐いている。スキマ時間を活用した単発アルバイトの仲介（マッチングサービス）を展開するが業績は売上高・利益ともに高成長路線に乗っている。直近ではモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が投資判断を最上位の「オーバーウエート」に引き上げ、目標株価も１９００円に上方修正しており、これが買い人気を助長している。時価は２０２５年１０月以来、約８カ月ぶりの高値水準にある。



出所：MINKABU PRESS