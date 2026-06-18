『ANORA アノーラ』のショーン・ベイカーが共同脚本・編集・製作を務めた映画『Left-Handed Girl（英題）』が、『左利きの少女』の邦題で8月14日よりヒューマントラストシネマ有楽町ほかにて全国公開されることが決定した。

参考：ショーン・ベイカー監督に聞く『ANORA アノーラ』が示したインディペンデント映画の可能性

第98回アカデミー賞国際長編映画賞の台湾代表に選出され、同賞の最終候補15作品にリストイン、第26回東京フィルメックスでは観客賞を、第20回ローマ国際映画祭では最高賞を受賞した本作。台湾を舞台に、5歳の少女と多世代家族を描いた物語だ。

『ANORA アノーラ』でオスカーに輝いたベイカーと大学生時代に出会い、『テイクアウト』で共同監督デビュー、以降はプロデューサーとして『タンジェリン』『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』『レッド・ロケット』などで彼を支えてきた、台湾出身のツォウ・シーチンが本作で単独監督デビューを飾った。

ツォウ・シーチン監督の出身地である台湾・台北に実在する「通化街夜市（臨江街夜市）」で撮影が行われた本作は、5歳の左利きの主人公・イージンが祖父から“左づかいは悪魔”と叱られたことに端を発している。実は監督も“元”左利きの少女で、祖父に右手を使うように助言を受けた実体験を基にしている。

賑やかな喧騒と色彩豊かな都会の片隅に暮らすシングルマザーの母親、姉、そしてイージンの3人。厳しい生活のなか、困難を乗り越えようと奮闘する姿を、幼いイージンの目線を中心に据え描いた本作。ツォウ・シーチン監督はiPhoneを駆使して街の奥へと自在に入り込み、そこで生きる人々の日常を立ち上がらせた。

あわせて日本版ポスターと予告編が公開。日本版ポスタービジュアルには、台北の夜の街を姉妹がバイクに乗っている姿が映し出されている。バイクの前に座っているのは主人公のイージン。幼稚園への送り迎えを担う姉・イーアンが運転をしている。背景には道の両側に色あざやかなネオンがひかり輝き、夜市が舞台の本作らしい喧騒と混沌がバイクの疾走とともに描かれている。

日本版予告編では冒頭から夜市の屋台が映し出され、湯気の上がった美味しそうな麺を小さな女の子が運んでいる。主人公・イージンは無垢な笑顔を見せたかと思えば、頬を膨らませて泣き始めるなど、クルクルと表情が変わっていく。母娘3人で暮らす楽しげなシーンの後には祖父母と食卓を囲んでいるイージンが祖父から「なぜ左手を使う、悪魔の手だぞ！」と咎められてしまう。左手を見つめ、罪悪感を抱くイージン。一方、母も姉も思わず涙がこぼれてしまいそう。「一生隠し通すつもりだったの？」というセリフから、その後の展開が一筋縄でいかない様子が窺える。

（文＝リアルサウンド編集部）