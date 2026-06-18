L・ディアスが1G1Aと躍動!! ハメスも先発コロンビアが白星発進!! 初出場ウズベキスタンは歴史的ゴール記録も及ばず
[6.17 W杯K組第1節 ウズベキスタン 1-3 コロンビア]
北中米W杯は現地時間17日、K組第1節のウズベキスタン代表対コロンビア代表を行い、コロンビアが3-1の勝利を収めた。23日に行われる第2節でウズベキスタンはポルトガル、コロンビアはコンゴ民主共和国と対戦する。
初出場となるウズベキスタンと2大会ぶり7回目の出場となるコロンビアによる一戦。元イタリア代表DFファビオ・カンナバーロ監督が率いるウズベキスタンは無理に前から奪いに行くのではなく、自陣にしっかりと守備ブロックを敷いてコロンビアを待ち構える。
自然とコロンビアがボールを保持する時間が長くなるが、集中力を高く保つウズベキスタン守備を簡単には攻略できない。右サイドハーフの位置でスタートしたMFハメス・ロドリゲスが至るところに顔を出してボールを呼び込み、リズムを生み出そうとするも、最前線のFWルイス・スアレスまでボールを運べない時間帯が続いた。
しかし、32分には1本のパスで決定機を創出。MFジョン・アリアスの鮮やかなスルーパスから最終ライン裏に抜け出したFWルイス・ディアスが左足で狙うが、シュートは右ポストを叩いてしまった。だが、徐々に圧力を強めるコロンビアが41分に試合を動かす。中盤からL・ディアスが最終ライン裏に送った浮き球のパスに走り込んだDFダニエル・ムニョスが巧みに右足ワンタッチで合わせてネットを揺らした。
1-0とコロンビアがリードしたまま後半を迎えると、主導権を握ったコロンビアが追加点を奪うべく圧力を強めるが、15分にスコアを動かしたのは、ここまでチャンスらしいチャンスを作れなかったウズベキスタンだった。
スルーパスからPA内左に走り込んだFWドストンベク・ハムダモフが折り返すと、FWエルドル・ショムロドフが右足ボレーで合わせる。シュートはGKカミロ・バルガスに阻まれるが、ポストに当たって跳ね返ったボールをFWアボスベク・ファイズラエフがヘディングで押し込んだ。W杯デビュー戦のウズベキスタンにとって、歴史的な初ゴールで追い付くこととなった。
同点とされたコロンビアだったが、すぐさまリードに奪う。20分、敵陣に投げ込まれた相手スローインを2人がかりで奪い取ると、前を向いたプエルタがPA手前まで運んで、PA内左へとパス。走り込んだL・ディアスが右足ダイレクトで狙うと、GKウトキル・ユスポフに触れられたボールは勢いを失わずにゴールマウスに収まり、コロンビアが勝ち越しに成功した。
その後、ウズベキスタンの反撃を許さずに試合を進めると、アディショナルタイムに右サイドから送られたクロスをMFハミントン・カンパスがヘディングで叩き込む。ダメ押しゴールを記録したコロンビアが3-1の勝利で白星スタートを成功させた。
北中米W杯は現地時間17日、K組第1節のウズベキスタン代表対コロンビア代表を行い、コロンビアが3-1の勝利を収めた。23日に行われる第2節でウズベキスタンはポルトガル、コロンビアはコンゴ民主共和国と対戦する。
初出場となるウズベキスタンと2大会ぶり7回目の出場となるコロンビアによる一戦。元イタリア代表DFファビオ・カンナバーロ監督が率いるウズベキスタンは無理に前から奪いに行くのではなく、自陣にしっかりと守備ブロックを敷いてコロンビアを待ち構える。
しかし、32分には1本のパスで決定機を創出。MFジョン・アリアスの鮮やかなスルーパスから最終ライン裏に抜け出したFWルイス・ディアスが左足で狙うが、シュートは右ポストを叩いてしまった。だが、徐々に圧力を強めるコロンビアが41分に試合を動かす。中盤からL・ディアスが最終ライン裏に送った浮き球のパスに走り込んだDFダニエル・ムニョスが巧みに右足ワンタッチで合わせてネットを揺らした。
1-0とコロンビアがリードしたまま後半を迎えると、主導権を握ったコロンビアが追加点を奪うべく圧力を強めるが、15分にスコアを動かしたのは、ここまでチャンスらしいチャンスを作れなかったウズベキスタンだった。
スルーパスからPA内左に走り込んだFWドストンベク・ハムダモフが折り返すと、FWエルドル・ショムロドフが右足ボレーで合わせる。シュートはGKカミロ・バルガスに阻まれるが、ポストに当たって跳ね返ったボールをFWアボスベク・ファイズラエフがヘディングで押し込んだ。W杯デビュー戦のウズベキスタンにとって、歴史的な初ゴールで追い付くこととなった。
同点とされたコロンビアだったが、すぐさまリードに奪う。20分、敵陣に投げ込まれた相手スローインを2人がかりで奪い取ると、前を向いたプエルタがPA手前まで運んで、PA内左へとパス。走り込んだL・ディアスが右足ダイレクトで狙うと、GKウトキル・ユスポフに触れられたボールは勢いを失わずにゴールマウスに収まり、コロンビアが勝ち越しに成功した。
その後、ウズベキスタンの反撃を許さずに試合を進めると、アディショナルタイムに右サイドから送られたクロスをMFハミントン・カンパスがヘディングで叩き込む。ダメ押しゴールを記録したコロンビアが3-1の勝利で白星スタートを成功させた。