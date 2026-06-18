開催：2026.6.18

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 3 - 5 [オリオールズ]

MLBの試合が18日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとオリオールズが対戦した。

マリナーズの先発投手はジョージ・カービー、対するオリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュで試合は開始した。

3回表、2番 ガナー・ヘンダーソン 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 SEA 0-2 BAL

4回裏、4番 ドミニク・カンゾーン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 1-2 BAL

6回表、6番 レオディ・タベラス 7球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでオリオールズ得点 SEA 1-3 BAL

7回表、1番 テーラー・ウォード 初球を打ってサードゴロ 5-4-3のダブルプレイでオリオールズ得点 SEA 1-4 BAL

9回表、8番 ジャクソン・ホリデー 初球を打ってセンターへのホームランでオリオールズ得点 SEA 1-5 BAL

9回裏、4番 ドミニク・カンゾーン 初球を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 2-5 BAL、5番 コール・ヤング 初球を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 SEA 3-5 BAL

試合は3対5でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのカイル・ブラディッシュで、ここまで4勝7敗0S。負け投手はマリナーズのジョージ・カービーで、ここまで5勝7敗0S。

ここまでマリナーズは38勝37敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方オリオールズは35勝40敗で11.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-18 13:36:28 更新