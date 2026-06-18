開催：2026.6.18

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 4 - 12 [パイレーツ]

MLBの試合が18日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとパイレーツが対戦した。

アスレチックスの先発投手はアーロン・シバーレ、対するパイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフトで試合は開始した。

1回表、3番 ブライアン・レイノルズ 初球を打ってタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 ATH 0-1 PIT、4番 ライアン・オハーン 3球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 ATH 0-3 PIT

2回表、2番 ブランドン・ロー 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 ATH 0-4 PIT、3番 ブライアン・レイノルズ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 ATH 0-5 PIT

4回表、4番 ライアン・オハーン 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 ATH 0-7 PIT

6回裏、4番 ジェーコブ・ウィルソン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 2-7 PIT

7回表、6番 マルセル・オズナ 4球目を打ってセンターへのホームランでパイレーツ得点 ATH 2-8 PIT、1番 スペンサー・ホルウィッツ カウント3-2から押し出しの四球でパイレーツ得点 ATH 2-9 PIT、2番 ブランドン・ロー 初球を打ってレフトへの犠牲フライでパイレーツ得点 ATH 2-10 PIT、4番 ライアン・オハーン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 ATH 2-12 PIT

7回裏、8番 ヘンリー・ボルテ 2球目を打ってセンターへのホームランでアスレチックス得点 ATH 3-12 PIT

9回裏、6番 ザカリー・ゲロフ 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでアスレチックス得点 ATH 4-12 PIT

試合は4対12でパイレーツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパイレーツのブラクストン・アシュクラフトで、ここまで6勝3敗0S。負け投手はアスレチックスのアーロン・シバーレで、ここまで5勝3敗0S。

ここまでアスレチックスは36勝38敗で1.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方パイレーツは38勝37敗で9.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-18 13:42:23 更新