『日プ新世界』から誕生したKO1KEYZ（コイキーズ）日韓同時デビュー決定！初のアーティスト写真も公開

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『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生したグローバルボーイズグループ・KO1KEYZ（読み：コイキーズ）が、10月7日に日韓同時デビューすることが決定。併せて、初のアーティスト写真が公開となった。

■コンセプト評価曲もデビューシングルに収録

記念すべき日本デビューシングルには、タイトル曲を含む新曲3曲が形態別に収録。さらに、オーディション番組内で大きな話題となったコンセプト評価曲「BLACK ANGEL」や「Neko(ねこ)」、そして番組テーマソングである「新世界(SHINSEKAI)」が、あらたにKO1KEYZバージョンとして収録される。

なお、日本で発売されるデビューシングルは、初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、 そしてFC限定で購入できる各メンバーのソロジャケット仕様などを含めた、全15形態で展開。6月18日12時より、各ECサイトおよびCDショップにて一斉に予約受付がスタートした。

日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組のグローバルボーイズグループ・KO1KEYZは、国民プロデューサーとSEKAIプロデューサーの純粋な“恋”によって選ばれた12人の少年たちで構成。グループ名には、これからは彼らが新世界への扉を開き、「こっちへ来て、一緒に遊ぼう！（来い！）」とファンを導く鍵となり、世界中のファンの心を開いて恋に落としていくという意味が込められている。

なお、デビューシングルのタイトルや収録内容の詳細は、後日発表される。

(C)LAPONE ENTERTAINMENT

■リリース情報

2026.10.07 ON SALE

SINGLE「タイトル未定」

■関連リンク

KO1KEYZ OFFICIAL SITE

https://shinsekai.produce101.jp/

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』番組サイト

https://produce101.jp/