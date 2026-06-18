【W杯2026】日本代表＆サポーターの“行動”に世界中から称賛 前園真聖「これは日本特有」
18日放送のTBS系『ひるおび！』（月〜金 前10：25）では、「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表について特集。日本サポーターが、オランダ戦後にスタジアムを掃除する様子や、日本チームがロッカールームをキレイに整理整頓していた様子に注目が集まったニュースを取り上げた。
【写真】世界から称賛！日本代表、オランダ戦後のロッカールーム
福田正博氏は「あのロッカールームの件に関していうと、今に始まったことじゃないんですよ。前からずっと言われていて。やっぱり『使う前よりキレイにして返す』という考え方を持っていますから、それがピッチにも出ていますし。いろんなところに気を使いながらやる、そしてチームとしてひとつになっていく。そんなものを象徴する」と指摘した。
海外のクラブチーム事情について向けられた前園真聖は「あんまり、ここまで整理整頓されてっていうのは見たことないですし、これは日本特有の、みんながひとつのことを団結してやるっていうのは、ピッチ上でも出ているんじゃないですかね」と賛辞を送っていた。
FIFAの公式Xでは「The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect.（日本のサポーターが試合後にスタジアムを掃除する理由。尊敬に値する）」との文言とともに、サポーターが掃除をする理由について語る動画がアップされた。
米ファッション誌『complex』と『complex sports』の公式インスタグラムでは「They folded the towels & everything」とのタイトルで、キレイにタオルなどが畳まれた様子のロッカールームの写真を添えて「After a draw with the Netherlands, Japan’s national team once again drew attention for what happened after the final whistle.」（オランダとのドローの後、日本代表チームは最後のホイッスルの後、再び注目を集めた）と紹介していた。
【写真】世界から称賛！日本代表、オランダ戦後のロッカールーム
福田正博氏は「あのロッカールームの件に関していうと、今に始まったことじゃないんですよ。前からずっと言われていて。やっぱり『使う前よりキレイにして返す』という考え方を持っていますから、それがピッチにも出ていますし。いろんなところに気を使いながらやる、そしてチームとしてひとつになっていく。そんなものを象徴する」と指摘した。
FIFAの公式Xでは「The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect.（日本のサポーターが試合後にスタジアムを掃除する理由。尊敬に値する）」との文言とともに、サポーターが掃除をする理由について語る動画がアップされた。
米ファッション誌『complex』と『complex sports』の公式インスタグラムでは「They folded the towels & everything」とのタイトルで、キレイにタオルなどが畳まれた様子のロッカールームの写真を添えて「After a draw with the Netherlands, Japan’s national team once again drew attention for what happened after the final whistle.」（オランダとのドローの後、日本代表チームは最後のホイッスルの後、再び注目を集めた）と紹介していた。