千葉ロッテマリーンズは7月23日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム）に、乃木坂46の小川彩（18）と柴田柚菜（23）が来場し、夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」のスペシャルリポーターを務めると発表した。

2人は試合前の「Catch up！！ Marines」やイニング間イベントなど試合終了後まで出演する。小川は「フェスやお祭りのような千葉ロッテマリーンズの夏の熱い熱いBLACK SUMMER WEEK！その雰囲気が大好きなので、今回スペシャルリポーターとして盛り上げるお手伝いができることがとても嬉しいです！楽しいイベント盛りだくさんです！かっこいいBLACK SUMMER WEEKのユニフォームを着て、みなさんぜひ一緒に応援しましょう！」、柴田は「『BLACK SUMMER WEEK』のスペシャルリポーターを務めさせていただくことになりました！ありがとうございます！毎年ファンとして楽しませていただいているイベントに、今年はリポーターとして参加できることが物凄く嬉しいです！みなさんと一緒に、夏の暑さを吹き飛ばすぐらい楽しみたいです！！」とコメントを寄せた。

＜小川彩プロフィール＞乃木坂46の5期生として22年デビュー。5期生最年少メンバーでありながら、表現力豊かなパフォーマンス力が持ち味。地上波ドラマ初出演となったフジテレビ「波うららかに、めおと日和」では四女・ふゆ子役で好評を博した。千葉県出身で、小学生の時にZOZOマリンスタジアムの熱い応援に魅了されて千葉ロッテマリーンズファンになった。26年3月より乃木坂野球部として活動。

＜柴田柚菜プロフィール＞乃木坂46の4期生として18年デビュー。新体操やチアリーディングで培った表現力と笑顔が持ち味。野球愛あふれる一面や、柔らかな話し声は、幅広いフィールドでの活躍の基盤となっている。千葉県出身の千葉ロッテマリーンズファンであり、マリーンズ・ダンスアカデミーに所属していたことも。22年12月の発足時より乃木坂野球部として活動。