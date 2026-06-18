ペストの犠牲者を埋葬する5500年前の狩猟採集民を描いたイメージ絵画/Kelvin Wilson

（CNN）シベリア南東部の墓地から回収された古代のDNAの分析により、これまで知られていなかったペストの株の存在が明らかになった。当該の株は5500年前、意外な人々の集団に致命的な影響を与えたとみられる。

17日付の学術誌「ネイチャー」に掲載された新たな研究で詳述されているこれらの初期のペスト株は、ヒトにおけるこの病気の既知の証拠としては最古のものとなる可能性がある。

ペストは細菌「イエルシニア・ペスティス（Yersinia pestis）」によって引き起こされ、人類史上最も壊滅的な感染症の大流行を引き起こしてきた。その中には、5年間で推定2500万人の命を奪った14世紀の悪名高い「黒死病」も含まれる。今回新たに特定された株が発見されるまで、腺ペストに関連するイエルシニア・ペスティスの既知の最古の株は、約3800年前のものとされていた。

従来、より古い株には感染拡大を可能にする遺伝的特徴が欠けているように見えたため、科学者たちは初期のペストが流行を引き起こす可能性は低いと考えていた。他の致命的な前駆体に関する証拠も乏しかったため、科学者たちは、この細菌がいつ、どこで発生したのかについて疑問を抱いていた。発生後の細菌は、羊などの初期の家畜や感染したノミから人間へと広がっていった。

今回新たに見つかった菌株は、こうした経緯に新たな展開をもたらした。研究者たちは、バイカル湖地域の墓地に埋葬された狩猟採集民の遺骸に関する別の謎を解明しようとしていた際に、この菌株を発見した。最大規模の2つの墓地には、子どもや青少年の遺骸が非常に多く埋葬されていたが、それらに外傷や明らかな死因は確認できなかった。

遺骸に含まれる古代のDNAを分析したところ、予想外のペスト菌が検出された。菌は移動生活を送っていた小規模な共同体に属する46人のうち18人から見つかったという。このほか、感染の重症度を高めた可能性のある遺伝的要因も明らかになった。

専門家によると、この発見はペストの発祥地を示唆する証拠に一段の裏付けを与えるものであり、同時にペストの蔓延（まんえん）を可能にした要因に関する従来の考え方にも異議を唱えるものだという。

「狩猟採集民は常に移動を繰り返している」。研究論文の筆頭著者を務める英オックスフォード大学の特別研究員ルアイリ・マクラウド氏は、結果について説明する16日の記者会見でそう述べた。

「従来の理論では、感染症がこのように定着して共同体を全滅させることはあり得ないとされてきた。普通は誰かが病気になれば、彼らは別の場所へ移動するからだ。先史時代の狩猟採集民という孤立した集団でこのような事態が起きていたという事実は、そうした疫学理論に異を唱えるものだ」

予期せぬ発見

考古学者たちは数十年にわたり、バイカル湖周辺の四つの古代墓地を発掘してきた。この地域は漁業に適した水域をはじめとする資源に恵まれている。これらの墓地の存在は、狩猟採集民が何世代にもわたって死者をその近くに埋葬していたことを示す。おそらくこの地域を自分たちのものとするためだったのだろうと、マクラウド氏は述べた。

本研究の著者らは遺伝物質の高度なDNAシーケンシング、綿密な考古学調査、および放射性炭素年代測定を組み合わせることで、数千年前この地域で何が起きたのかという全体像を明らかにした。

「放射性炭素年代測定による非常に明確な証拠から、当該の大量死をもたらした出来事は極めて短い期間に起きていたことが分かった」とマクラウド氏は指摘し、「したがって、これらの死はすべて同時期に発生したことになる」と付け加えた。

遺伝学的調査によって、墓地に埋葬された子どもたちと大人たちの間の血縁関係が明らかになった。

兄弟姉妹や親子が一緒に埋葬されていたケースもある。これは互いを介護する過程での家族間の感染を示唆する他、人々に病気の感染経路に対する理解が欠けていたことを示していると、本研究の共著者の進化遺伝学者、エスケ・ウィラーズレフ氏は述べた。同氏はデンマークのコペンハーゲン大学および英国のケンブリッジ大学の教授を務める。

別の墓地では親族が別々に埋葬されていたが、研究によるとこれはおそらく、異なる流行の波の間に亡くなったためだと考えられる。この地域では、数百年隔てて2回の流行が発生したとみられている。

「著者らは調査対象となった墓地全体で、おそらくイエルシニア・ペスティスによる感染を39％の割合で検出することに成功した。これは驚くほど高い数値であり、この病原体の初期感染に関する我々の理解を一新する可能性がある」と、独ベルリンのマックス・プランク感染生物学研究所のポスドク研究員、イアン・ライトマカ氏は述べた。

「これまでの研究では、イエルシニア・ペスティスの最も初期の型による感染は、散発的かつ比較的孤立したものにとどまり、人から人への感染連鎖を示す説得力のある証拠は見つかっていなかった。しかしこれはデータセットが不完全すぎて、その可能性を評価できなかっただけかもしれない。本研究は、その状況を一変させるものだ」

一方で、本研究には関与していないライトマカ氏は、ヒトからヒトへの感染が起きた公算は大きいとしつつ、それを確認するためには当該期間中の異なる場所でのさらなる研究が必要になると指摘した。

研究者らは遺骸の歯から古代の細菌ゲノムを抽出することに成功。この特異なペスト菌株は5700年前に発生したと考えられる。研究者らによるとこの菌株は、古代・現代を問わず、他の既知のペスト菌株とは異なっているという。

またゲノム解析により、感染の重症度を高め、極端な免疫反応を引き起こす可能性のある微生物毒素「スーパー抗原」が特定された。このスーパー抗原は、主に7歳半から11歳の子供たちに影響を与えたとみられる。

こうした要因からこの共同体では、同時期に複数の幼児が命を落としていたとみられる。このような状況が地域社会、とりわけ子どもたちに悲劇的な影響を与えたのは明らかだとマクラウド氏は語る。

ペストの感染経路を追う

では、そもそもこれらの狩猟採集民はどのようにして感染したのだろうか。研究著者らは、その原因はおそらく「マーモット」と呼ばれる大型の齧歯（げっし）類にあると結論づけた。マーモットは長い進化の歴史の中で、ペストの原因となる細菌を宿すようになった。現在もこの地域でペストの症例を引き起こす可能性のある主要な種の一つだ。

ペストの犠牲者たちは、肉や毛皮を得るためにマーモットを狩り、皮を剥ぎ、解体していた可能性が高く、それによって共同体の成員が細菌にさらされたのだろうと、マクラウド氏は述べた。墓地からは、マーモットの歯で作られたペンダントも発見されている。

研究著者らによると、一部の研究者はペストが中央アジアまたは北東アジアで発生し、その後ユーラシア全域に広がったと考えている。これは、後のペスト流行に関連付けられる農業の興隆、人口密集、あるいは過密な都市の出現が起こるよりもはるかに以前のことだ。

「今回の研究は、古代のペスト生態系の極めて複雑な実態を浮き彫りにする。それは人獣共通感染症がどのようにして農業文化以上に広範な被害をもたらしたかを詳述することで示された」と、米アーカンソー大学人類学部のテイラー・ハーメス助教は述べた。ハーメス氏は中央アジアにおける古代のペスト感染経路について研究を行ってきたが、今回の研究には関与していない。

しかし、ペストについてはまだ多くの謎が残されている。具体的にはユーラシア大陸の北部全域にこれほど急速に広がった経緯などだ。マクラウド氏が明らかにしたところによると、欧州北部でペストが確認されたのは、バイカル湖周辺の狩猟採集民の間で感染が起きてからわずか200〜300年後だという。これらのバイカル湖周辺の住民は、狩猟採集を行わない集団から文化的にも遺伝的にも隔離された状態にあった。

ペストの古代からの伝播経路をたどることは、病原体が時間とともにどのように進化するかを理解する上で極めて重要だ。ペストの症例が依然として毎年発生していることを踏まえると特にそうだと、本研究共著者のウィラーズレフ氏は述べた。