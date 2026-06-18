元フジテレビのフリーアナ中井美穂（61）が18日、同局系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。

元日本ハム監督の大沢啓二さんへの失言を明かした。

中井は元ヤクルト古田敦也氏と結婚するも、そもそも野球に詳しくなかったという。その中井が同局名物番組だった「プロ野球ニュース」のキャスターを務めていた。

紹介のフリップには「喝！でおなじみの元日本ハム監督の大沢啓二さんに『野球お好きなんですね』」とあった。中井は「元プロ野球選手って知らなかった。キャンプ企画で。キャンプに大沢さんがいらしてて。日本ハムの取締役みたいな。常務取締役って言われて。一般企業の常務の人って、こんなプロ野球のキャンプなんか見に来るんだと思って。ビックリしちゃって。知らなかった」と当時を回想した。

実際の映像も放送された。VTRでは入社2年目の中井が日本ハムの秋季鴨川キャンプの取材に登場。大沢さんはサングラスにジャージー姿だった。中井は大沢さんを遠目に「常務はすごい野球がお好きだという話を前から伺っていたんですけど」などとリポート。番組スタッフから元監督だったことを知らされ絶叫。失言に赤面していた。

今放送には八木亜希子（60）と同局の軽部真一アナ（63）がゲスト出演。