巨人は１８日、「ＪＯＲＤＡＮ ＢＲＡＮＤ」とのコラボレーショングッズを発売すると発表した。公式オンラインストアで取り扱う。東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳ ＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）では、７月３０日から取り扱う。

目玉は、チームが７月３１ 日（金）〜８月２日（日）の ＤｅＮＡ 戦（東京ドーム）で着用する特別ユニホーム。東京を拠点とするブランド「ＮＯＭＡＲＨＹＴＨＭ ＴＥＸＴＩＬＥ」によるテキスタイルデザインが取り入れられ、一着ごとに柄の位置が異なり「一人ひとりが自分らしく咲くことの大切さ」をテーマとして体現している。選手着用と同素材のプロコレクションユニホームとレプリカユニホームが用意されている。

このほかにも、「ＪＯＲＤＡＮ ＢＲＡＮＤ」のオーセンティックアパレルやファンギアコレクション、ＮＥＷ ＥＲＡ製キャップ、ＳＴＡＮＣＥ製ソックスなど、豊富なラインアップが取り揃えられている。チームが練習時に着用するＮＥＷ ＥＲＡ製プラクティスキャップとＳＴＡＮＣＥ製カジュアルソックスは、全３色の展開となっている。詳細は球団公式ホームページまで。