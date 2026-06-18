◆エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会（１３日・Ｊ：ＣＯＭサザンスタジアムほか） ▽小学生の部・代表決定戦 滋賀大津ボーイズ７ー２大阪都島ボーイズ

「エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）の支部予選が１３、１４日に各地で行われた。京都府支部から京都嵐山ボーイズが１５年ぶりに夏切符奪取。滋賀県支部は湖南ボーイズが昨年に続く本戦出場を決めた。関西ブロックで４枠を争った小学生の部では、岸和田阪和ボーイズ（大阪南支部）が１２年ぶりの夏全国。昨年の全国覇者・滋賀大津ボーイズ（滋賀県支部）に大淀ボーイズ（大阪北支部）、香芝ボーイズ（奈良県支部）も本大会へ進んだ。

ナインの控えめな喜び方に、前年王者の風格が漂った。滋賀大津が、快勝で代表の座を獲得。再びビッグタイトルを狙う権利を得て、三輪主将は「うれしい」とホッとした表情を浮かべた。

好走塁がチームを勢いづけた。同点の４回２死二塁。西村の打球が一塁後方にポトリと落ちた。二塁走者の大谷が「めっちゃいいスタートが切れたから、絶対にホームまで行こう」と果敢に勝ち越しの生還。殊勲の背番号８は、５回には２点タイムリーを放ち、バットでも勝利に貢献した。

マウンドでは北角が５回１失点と好投。エース右腕は「コントロールも球威も過去イチ。会場全体を騒がせるようなエグいピッチングをしたい」と本戦を見据えた。大谷も「めっちゃ楽しみ」と夢舞台を心待ち。とびきりの笑顔は、最高の瞬間まで取っておく。