◆エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会（１３日・Ｊ：ＣＯＭサザンスタジアムほか） ▽小学生の部・代表決定戦 大淀ボーイズ７ー５大阪泉州ボーイズ＝５回時間切れ＝

「エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）の支部予選が１３、１４日に各地で行われた。京都府支部から京都嵐山ボーイズが１５年ぶりに夏切符奪取。滋賀県支部は湖南ボーイズが昨年に続く本戦出場を決めた。関西ブロックで４枠を争った小学生の部では、岸和田阪和ボーイズ（大阪南支部）が１２年ぶりの夏全国。昨年の全国覇者・滋賀大津ボーイズ（滋賀県支部）に大淀ボーイズ（大阪北支部）、香芝ボーイズ（奈良県支部）も本大会へ進んだ。

チーム一丸で、大淀が大一番を制した。３季連続の全国切符を狙った大阪泉州に競り勝ち、４年ぶりの出場権獲得。文元麟主将は「みんなで声を出して、いい雰囲気だった」と満足そうに笑った。

５年生の前川が攻撃のキーマンになった。３回に一時勝ち越し打、１点を追う５回には中越えに決勝の逆転２点三塁打。６番打者は「調子が悪くて両親に練習を手伝ってもらったから、結果を出せて良かった」と２安打３打点に胸を張った。

初回に先制二塁打を放った遊撃・比嘉は、２失策の悔しさをマウンドで晴らした。５回１死一、三塁のピンチに２番手で登板。空振り三振と右飛で勝利につなげ「（ミスを）取り返す気持ちで思い切り投げた」と胸をなで下ろした。