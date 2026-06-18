◆エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会（１３日・Ｊ：ＣＯＭサザンスタジアムほか） ▽小学生の部・代表決定戦 香芝ボーイズ７ー１泉州ボーイズ

「エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）の支部予選が１３、１４日に各地で行われた。京都府支部から京都嵐山ボーイズが１５年ぶりに夏切符奪取。滋賀県支部は湖南ボーイズが昨年に続く本戦出場を決めた。関西ブロックで４枠を争った小学生の部では、岸和田阪和ボーイズ（大阪南支部）が１２年ぶりの夏全国。昨年の全国覇者・滋賀大津ボーイズ（滋賀県支部）に大淀ボーイズ（大阪北支部）、香芝ボーイズ（奈良県支部）も本大会へ進んだ。

投打がかみ合い、２年ぶりの選手権大会へと駒を進めた。香芝は同点の３回に１点勝ち越し、さらに一、三塁。梶川の中前打で１点を加えた。この適時打含む３安打と大当たりの７番打者は「１打席目の安打で乗っていけた」とニッコリ笑った。

４回１死二塁では、清家が右翼線へ運び一気に生還。初回に二塁打から先制のホームを踏んだ切り込み隊長は「流れを呼ぶためにも、いつも初球から狙っている」と毎回の１１安打で７得点した打線をリードした。

先発の川井蓮主将は１失点で初回降板も、２番手・野上が４回無死一、二塁として再登板。「野上の好投に続こうと、熱い気持ちになれた」と残る３イニングを無安打０封で締めた。主将は「全員で盛り上げ、一つ一つ勝ち進みたい」と大一番へ目を向けた。