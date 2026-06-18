第2子出産の西野未姫、0歳長男に「痛いの痛いの飛んでけ」する1歳長女公開「3人とも満面の笑みで可愛い」「絵に描いたような幸せ家族」
【モデルプレス＝2026/06/18】元AKB48でタレントの西野未姫が、6月18日までに自身のInstagramを更新。子供たちの仲睦まじい姿を公開した。
【写真】第2子出産の元AKB「可愛すぎて何回も見ちゃう」仲良しの0歳長男＆1歳長女顔出し
西野は「弟のがんばに『痛いの痛いの飛んでけ』って急にやってびっくりました 保育園で覚えたのかな」とコメント。自身が抱っこしている長男・頑馬（がんば）くんの手を握りながら「痛いの痛いの飛んでけ」とニコニコしながら声をかけている長女・にこりちゃんの様子を動画で公開した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて何回も見ちゃう」「3人とも満面の笑みで可愛い」「おしゃべり上手」「素敵なお姉ちゃん」「癒される」「弟思いの優しさに感動」「絵に描いたような幸せ家族」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子長男を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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◆西野未姫「痛いの痛いの飛んでけ」する長女公開
西野は「弟のがんばに『痛いの痛いの飛んでけ』って急にやってびっくりました 保育園で覚えたのかな」とコメント。自身が抱っこしている長男・頑馬（がんば）くんの手を握りながら「痛いの痛いの飛んでけ」とニコニコしながら声をかけている長女・にこりちゃんの様子を動画で公開した。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎて何回も見ちゃう」「3人とも満面の笑みで可愛い」「おしゃべり上手」「素敵なお姉ちゃん」「癒される」「弟思いの優しさに感動」「絵に描いたような幸せ家族」などと反響が寄せられている。
西野は2022年11月にお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。自身のInstagramにて2026年5月8日に第2子長男を出産したことを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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