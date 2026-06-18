倖田來未、ミディアムボブにイメチェンで反響「雰囲気変わる」「結構バッサリ切りましたね」
【モデルプレス＝2026/06/18】歌手の倖田來未が6月16日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。
【写真】43歳レジェンド歌手「雰囲気変わる」ばっさりカットしたミディアムボブ姿
倖田は「今の髪の毛こんな感じなりましたー！笑笑」とつづり、自撮り写真などを複数枚投稿。胸の辺りまであった髪を肩上の長さにカットした新しいヘアスタイルを公開した。久しぶりのショートヘアに倖田は「こんな短いの久々すぎて、どー扱えば良いか分からず、、」とエピソードを明かしている。
この投稿に「可愛すぎる」「雰囲気変わる」「髪短いのも似合います」「先日の断髪式の後の写真ですね！可愛い」「結構バッサリ切りましたね」「素敵です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】43歳レジェンド歌手「雰囲気変わる」ばっさりカットしたミディアムボブ姿
◆倖田來未、ミディアムボブへ雰囲気ガラリ
倖田は「今の髪の毛こんな感じなりましたー！笑笑」とつづり、自撮り写真などを複数枚投稿。胸の辺りまであった髪を肩上の長さにカットした新しいヘアスタイルを公開した。久しぶりのショートヘアに倖田は「こんな短いの久々すぎて、どー扱えば良いか分からず、、」とエピソードを明かしている。
◆倖田來未の投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「雰囲気変わる」「髪短いのも似合います」「先日の断髪式の後の写真ですね！可愛い」「結構バッサリ切りましたね」「素敵です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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