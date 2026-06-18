◆エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会（１３日・Ｊ：ＣＯＭサザンスタジアムほか） ▽小学生の部・代表決定戦 岸和田阪和ボーイズ６ー２堺中央ボーイズ

「エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）の支部予選が１３、１４日に各地で行われた。京都府支部から京都嵐山ボーイズが１５年ぶりに夏切符奪取。滋賀県支部は湖南ボーイズが昨年に続く本戦出場を決めた。関西ブロックで４枠を争った小学生の部では、岸和田阪和ボーイズ（大阪南支部）が１２年ぶりの夏全国。昨年の全国覇者・滋賀大津ボーイズ（滋賀県支部）に大淀ボーイズ（大阪北支部）、香芝ボーイズ（奈良県支部）も本大会へ進んだ。

エースと４番が全国へ導いた。岸和田阪和の先発・溝畑は「球速、制球とも今までで一番」と好守にも支えられて４回２安打０封。重責を果たして「本大会では今日を超える投球をしたい」と気持ちを込めた。

攻撃では３回２死二、三塁。羽室が左翼へ三塁打を放ち、２点先制した。一時は不調による打順“降格”も、努力で乗り越えた主砲は「チームの勝利が最優先。更にギアを上げていきたい」と意気込んだ。

５回には泉川の安打を口火に四死球や拙守も絡めて３安打で４点を追加し、試合を決定づけた。主将・貝渕心は「めっちゃうれしい！ この試合のようにしっかり守って、つなぐ野球で打ち勝ちたい」と１２年ぶりの大舞台での活躍を誓った。