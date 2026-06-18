◆エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会（１３、１４日・あやべ日東精工スタジアムほか） ▽中学生の部・決勝 京都嵐山ボーイズ９ー３京田辺ボーイズ

「エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）の支部予選が１３、１４日に各地で行われた。京都府支部から京都嵐山ボーイズが１５年ぶりに夏切符奪取。滋賀県支部は湖南ボーイズが昨年に続く本戦出場を決めた。関西ブロックで４枠を争った小学生の部では、岸和田阪和ボーイズ（大阪南支部）が１２年ぶりの夏全国。昨年の全国覇者・滋賀大津ボーイズ（滋賀県支部）に大淀ボーイズ（大阪北支部）、香芝ボーイズ（奈良県支部）も本大会へ進んだ。

雪辱し、歓喜に踊った。京都嵐山が決勝を９得点で快勝。２月の春季全国大会予選決勝でサヨナラ負けした相手にやり返したナインが叫び、笑い、泣いた。安達主将は「全員で一からやり直してきた。いっぱい苦しいこともあったけど、リベンジできてうれしい」とぬれた瞳を光らせた。

初回に片岡の内野安打から四球、犠打野選で無死満塁。大島が詰まりながらも右前に落とし、先制した。２死となったが山本、石原が押し出し死球。直後に井上が左越え二塁打で走者を一掃した。「ずっと不調で…。インハイしか打ててなかったので、そこを狙った」。９番打者の快打もあり、いきなり６得点した。

今春は逆に初回５失点。２回に７点奪い一時逆転も、涙した。だから「最終回まで攻め続ける」（安達）と決めていた。２回の２失点直後、石原が二盗阻止で芽を摘んだ。扇の要は２死球で２得点し、３回に適時打。「自分が打ったら勢いづくと思った」と躍動した。

１５年ぶりに夏の扉を開いた。安達は「全国でも攻め抜く野球を貫けば勝てると思う。狙うはテッペン。春出られなかったので下克上」と息巻いた。