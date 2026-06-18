元日向坂46のメンバーで、俳優として活動している影山優佳さんが2026年6月17日、サッカー女子日本代表「なでしこジャパン」選手との写真をインスタグラムで公開し、「すごいメンツ」などと驚かれている。

「唯ちゃん梨紗ちゃんに会えました」「always love u」

影山さんは投稿で、なでしこジャパンの長谷川唯選手、清水梨紗選手とのオフショットを公開した。米ナッシュビルとみられる街並みを背にした姿や、ソファーに並び、清水選手の肩に他2人が頭をもたれて微笑んでいるような親密な写真もある。投稿文では、

「唯ちゃん梨紗ちゃんに会えました 笑いすぎて帰りに腹筋が筋肉痛になってた笑」

といい、「いつも気にかけてくださりありがとうございます そして梨紗ちゃんHappy Birthday 来年は女子ワールドカップだよ〜！もう楽しみ！」と伝えた。

投稿のコメント欄には、「すごいメンツだ」「本当に仲良しだね〜」「この3人はズルすぎる可愛い」「美人三姉妹」といった声が寄せられている。

影山さんは同日にインスタのストーリーズで、「always love u 何も決めずに歩きまくって爆笑しまくったヨ」とも説明。これに長谷川選手は「かげちゃんに会えて嬉しかったー歩きすぎて笑ったー」と、清水選手は「アメリカで素敵時間」と反応した。

影山さんは、12日に開幕したサッカー・FIFAワールドカップ2026（W杯）の試合をライブ配信するDAZNで現地レポーターに起用されている。