◆エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会（１３、１４日・浅井球場ほか） ▽中学生の部・決勝 湖南ボーイズ２ー１近江ボーイズ

「エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）の支部予選が１３、１４日に各地で行われた。京都府支部から京都嵐山ボーイズが１５年ぶりに夏切符奪取。滋賀県支部は湖南ボーイズが昨年に続く本戦出場を決めた。関西ブロックで４枠を争った小学生の部では、岸和田阪和ボーイズ（大阪南支部）が１２年ぶりの夏全国。昨年の全国覇者・滋賀大津ボーイズ（滋賀県支部）に大淀ボーイズ（大阪北支部）、香芝ボーイズ（奈良県支部）も本大会へ進んだ。

気迫の直球がミットに収まった。三振締めにマウンドの米林は拳を握り、絶叫。湖南ナインが跳びはね、駆け寄った。４季連続、夏は２大会連続の全国出場に岩田主将は「全国へ行って一番、長い夏にしようと言ってきた。ピッチャーが抑えて、打てる人間が打って…いいチーム」と誇った。

全国常連の強豪らしい、巧みさだった。初回先頭の岩田が四球から二盗。堀田がバントで送り、犬丸の遊ゴロ間に先制した。４回は単打の一色を犠打で送り一、三塁から米林が犠飛。適時打なしで全２点を生み出した。

最大の見せ場は最終回無死満塁。長打が出ればサヨナラ負けのピンチだった。中前へ抜けた打球を中堅・芝崎が好返球。同点走者の生還を阻止し「準備はしていた。ちょっと緊張したけど、悪送球になってもいいから、ぶち放った」と笑った。

３番手で救援した米林は６回も１死二、三塁とする危機の連続も「ヒヤヒヤしたけど、打たれてもいいから思い切り投げたった」と度胸を示してニヤリ。岩田は「負けたチームの分も頑張りたい」と本戦へ目を向けた。