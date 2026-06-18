俳優の高橋克典（61）が、17歳の長男とともに、家族分のスキー用品を選ぶ様子を公開した 。

【映像】“口元そっくり”と話題の長男（複数カット）

2004年に15歳年下のハンナさんと結婚し、アルペンスキーに励む17歳の息子がいる高橋 。家族との日常をブログで発信していて、20回目の結婚記念日に3人で乾杯する様子や、アルペンスキーの合宿に向かう息子の姿などを公開してきた 。

2025年9月15日は、浅草を訪れた際の親子ショットをアップ 。すると「口元が克典さんにそっくり」「パパの遺伝子強し!!」などと、コメントが寄せられ、話題になっていた 。

17歳長男とともに家族分のスキー用品選び

2026年6月15日の更新では、息子とともに、スキー用品の受注会に参加する様子を披露している。「息子のものと、自分のもの。応援用の妻のウエア。今年こそはスキーを始めるのです。僕はまず基礎の基礎から。と思っても、ついつい息子といると レース用のものに目がいってしまう。僕は初心者用から」

この投稿にファンからは「息子さんと同じものに取組むのは格別に楽しみですね」「親子で同じ時間を楽しむステキな一日」など、様々なコメントが寄せられている 。

（『ABEMA NEWS』より）