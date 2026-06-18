8人組ボーイズグループ「VOKSY DAYS」のメンバーで俳優の越山敬達（17）が18日までに自身の公式インスタグラムを更新。人気女優との2ショットを公開した。

「こんばんは。敬達です」と書き出した越山。「霧山人香を演じられた、有村架純さんともお写真撮っていただきました！」とつづって日曜劇場「ＧＩＦＴ」で共演した女優・有村架純との2ショットをアップした。

「撮影中の休憩時間など、僕の質問や悩みを親身に聞いてくださいました。いつも暖かい空気を纏われていて、分け隔てなく全てにまっすぐな姿をみて、なんて素晴らしい方なんだと心の底から思いました。有村さんなしでは本当に撮影を乗り切れていなかったと思います」と回想。「だからこそクランクアップに立ち会えなかったのがすごく悔しかった。伝えても伝えても伝えきれない感謝を伝えさせてください。本当にありがとうございしました！！」と記した。

ファンからは「おふたりの暖かい空気が伝わるかわいいオフショットを載せてくれてありがとう」「車いすラグビーの練習、撮影、お疲れ様でした。毎週、楽しみでした」「架純ちゃんの包容力って見ているこっちにもすごく伝わってくる」「また共演してほしいな」などのコメントが寄せられた。