◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージK組第1節 コロンビア3-1ウズベキスタン(日本時間18日、エスタディオ・アステカ・メキシコシティ)

初出場のウズベキスタンは前半40分に先制されると、後半15分には同代表W杯初ゴールが生まれ同点に追いつきます。しかしその後、コロンビアの快足ウィング、ルイス・ディアス選手にゴールを奪われるなど2失点し1-3で初戦を落としました。

元イタリア代表としてW杯優勝経験を持つファビオ・カンナバーロ監督を迎え初出場を飾ったウズベキスタン。試合序盤から南米の強豪コロンビアに攻め込まれる時間が続き耐えますが、40分に相手DFダニエル・ムニョス選手にゴールを決められ劣勢に立たされます。

それでも後半15分にはFWエルドル・ショムロドフ選手がクロスに対しボレーシュートを放つと、ゴール右端に寄せたGKが弾くと、ボールはがら空きの左方向へ上がり、そこにMFアボスベク・ファイズラエフ選手がつめてヘディングシュートで同点とします。同代表としてはW杯史上初ゴールが生まれるとカンナバーロ監督もガッツポーズで喜びをあらわにします。

このまま勢いに乗りたいウズベキスタンでしたが、後半20分にはコロンビアに隙をつかれ、抜け出したディアス選手にゴール右隅に巧みなシュートを決められ勝ち越しを許します。再び劣勢に立たされると後半終盤にはもう1点を奪われ万事休す。その後は意地の反撃でバー直撃の強烈シュートを放つなど、諦めずにコロンビアゴールにせまりましたが決めきれず。1-3で初戦を落としました。