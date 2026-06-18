7月3日に米ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン（MSG）で挙式するとうわさされる米歌手テイラー・スウィフト（36）と米プロフットボールリーグ（NFL）カンザスシティ・チーフスのトラビス・ケルシー（36）について、ニューヨークのゾーラン・マムダニ市長が記者会見でうっかり認める発言をして話題を呼んでいる。

7月19日に閉幕するサッカー北中米ワールドカップ（W杯）など大型イベントが相次ぐなかでの警備問題について会見を行った市長は、「私たちは大規模イベントに慣れています」とコメント。その上で、「NBAニューヨーク・ニックスのファイナル進出や7月4日の独立記念日、米国建国250周年、テイラー・スウィフトの結婚式など、すべてが同時期に行われます。世界中の人々をニューヨークに迎えることを大変楽しみにしています」と述べた。

具体的な場所や日時には触れなかったものの、今後1カ月以内にニューヨークで挙式が行われることを認めた形となり、イベントの予定がない来月3日にマディソン・スクエア・ガーデンで挙式が行われるという説が濃厚となった。

スウィフトとケルシーは、挙式の詳細については一切明かしておらず、報道について肯定も否定もしていない。一方で、招待客にも場所など詳細を知る前に秘密保持契約書に署名することを求めていると伝えられている。（千歳香奈子）