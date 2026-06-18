あいのり・桃、LVカフェで1つ3000円のケーキに驚き「ハイブランドの徹底が素晴らしい…！」

人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が17日に自身のアメブロを更新。韓国・ソウルにある『ルイ・ヴィトン（LOUIS VUITTON）』のカフェ・レストラン『ル・カフェ ルイ・ヴィトン ソウル』を訪れたことを報告した。

この日、桃は「韓国で…念願の、LE CAFE LOUIS VUITTONに行ってきました」と報告し、豪華な内装に「美女と野獣の、お屋敷の中の図書館みたい！！！！！」と興奮気味にコメント。「置かれてるアイテム1つ1つが、LOUIS VUITTON」と、その世界観を満喫した様子をつづった。

続けて、メニューを公開し「ケーキが1つ3000円！」と値段に驚きつつも「3000円の価値あるくらい…美しい！」とそのビジュアルを絶賛。友人と3種類のケーキを注文したことを明かした。

ケーキを前に「こんなに見た目が美しいとさ、どうせ見た目だけ…なんでしょ…？とか疑うじゃん？」と本音を吐露。しかし、実際に味わうと「これが…味も美味しすぎた…！」と感動した様子で述べ「ハイブランドの徹底が素晴らしい…！まっっっっったく期待を裏切らない、むしろ越えまくってくる…！！！！」と絶賛した。

最後に、予約システムや料金にも触れ「それぞれドリンクも頼んで、めちゃくちゃ贅沢気分味わえて、1人4000円！高いけど、その価値ありでしたー」と満足げにつづり、ブログを締めくくった。