新しい学校のリーダーズ・SUZUKA、イケメンアーティストとの密着ツーショット！ 「2人ともカッコイイ」
新しい学校のリーダーズのSUZUKAさんは6月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。イケメンアーティストとの密着ツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】SUZUKA＆イケメンアーティストの密着ツーショット
ファンからは「2人ともカッコイイ」「可愛すぎるしカッコよすぎる」「良い表情すぎる！」「最強だったのが、だだ漏れ」「谷中さんみたいなイケオジになりたい！」「とにかく全て最高！」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【写真】SUZUKA＆イケメンアーティストの密着ツーショット
「可愛すぎるしカッコよすぎる」SUZUKAさんは、東京スカパラダイスオーケストラの谷中敦さんとの2枚のセルフィーを投稿。1枚目は満面の笑みを浮かべたモノクロ写真、2枚目はクールな表情でピースサインをした写真です。いずれも楽しそうに密着して撮影しています。これに対し、谷中さんはSUZUKAさんの投稿を引用し「ありがとうー。セルフィー返しの巻最高に嬉しい。今までずっとセルフィーさせて頂いてたからね！」とコメントしました。
スカパラのライブハウスツアーにゲスト出演新しい学校のリーダーズは17日、香川・高松festhalleで行われた東京スカパラダイスオーケストラのライブハウスツアー「VerSus Carnival」にゲスト出演。新しい学校のリーダーズ公式Xアカウントには、2グループのメンバーが集合した記念写真が公開されています。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)