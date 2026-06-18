リンガーハットは、全国の長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」において、季節の麺三味 夏の期間限定メニュー第2弾を、全国で〈冷やし〉商品2種類、〈辛い〉商品を発売する。全国で発売する〈冷やし〉商品は「豚しゃぶ冷やしちゃんぽん」・「豚しゃぶ冷やしめん」で、〈辛い〉商品は、「夏辛ちゃんぽん」を6月22日から順次、販売する。

「豚しゃぶ冷やしちゃんぽん」は、コクのあるオリジナルのちゃんぽんスープに、胡麻のさわやかな風味を加えており、豚しゃぶとよく合う味わいになっている。全粒粉入りのもちもち冷やし麺と、新鮮な国産野菜のシャキッとした食感が楽しい1杯とのこと。好みで、別添えの花椒ラー油で辛さを調整できる。



「豚しゃぶ冷やしめん」

「豚しゃぶ冷やしめん」は、甘めの醤油たれに酸味が程よく効いた特製甘酢だれを使用し、夏らしくさっぱりと食べられる。フリルレタスやパプリカなど彩きれいな国産野菜が楽しめる1杯とのこと。こちらも別添の花椒ラー油をかけて、ピリ辛風味に味変できる。



「夏辛ちゃんぽん」

「夏辛ちゃんぽん」は、以前販売した夏辛ちゃんぽんをブラッシュアップし、唐辛子・ファージャオオイルの辛味が刺激的なとんこつベースのスープに仕上げた。食欲をそそる赤いスープが特徴的な1杯になっている。トッピングの肉味噌を少しずつスープに溶かしながら食べてほしいという。

［小売価格］

豚しゃぶ冷やしちゃんぽん：900円〜1060円（特別価格：920円〜1080円）

豚しゃぶ冷やしめん：900円〜1060円（特別価格：920円〜1080円）

夏辛ちゃんぽん：1100円〜1180円（特別価格：1120円〜1200円）

（すべて税込）

［発売日］6月22日（月）

リンガーハット＝https://www.ringerhut.co.jp