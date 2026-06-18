サーティワン、オリジナルのシールスリーブ付き「ハッピーフレンズ アンパンマン ／ ばいきんまん」を発売
B−R サーティワン アイスクリームは、6月23日から「ハッピーフレンズ アンパンマン ／ ばいきんまん」を発売する。
好きなアイスクリームが、ホイップクリームやカラースプレー、チョコレートのトッピングでキャラクターに変身するハッピーフレンズに、みんなが大好きな「アンパンマン」と「ばいきんまん」の2種類が登場する。オリジナルのシールスリーブもついているので、食べたあとも楽しく遊べる。
今年の夏は、「それいけ！アンパンマン」のなかまたちと楽しいひとときを過ごしてほしい考え。
「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」は、キッズサイズのアイスクリームの上に「アンパンマン」「ばいきんまん」の顔を大きくデザインしたチョコレートをトッピング。ホイップクリームにカラフルなカラースプレーを散りばめて、思わず笑顔になるような可愛さのサンデーに仕上げた。さらにオリジナルのシールスリーブ付きで、青空と虹を背景に、ポッピングシャワーなどサーティワン アイスクリームの人気のアイスクリームを持ったアンパンマンたちが大集合。にぎやかでワクワクするデザインで、食べ終わった後も楽しく遊べる。
サーティワンで、「それいけ！アンパンマン」のなかまたちとおいしいアイスクリームタイムをぜひ楽しんでほしい考え。
［小売価格］560円（税込）
［発売日］6月23日（火）
B−R サーティワン アイスクリーム＝https://www.br31.jp