B−R サーティワン アイスクリームは、6月23日から「ハッピーフレンズ アンパンマン ／ ばいきんまん」を発売する。

好きなアイスクリームが、ホイップクリームやカラースプレー、チョコレートのトッピングでキャラクターに変身するハッピーフレンズに、みんなが大好きな「アンパンマン」と「ばいきんまん」の2種類が登場する。オリジナルのシールスリーブもついているので、食べたあとも楽しく遊べる。

今年の夏は、「それいけ！アンパンマン」のなかまたちと楽しいひとときを過ごしてほしい考え。



左から：「ハッピーフレンズ アンパンマン」「同 ばいきんまん」

「ハッピーフレンズ アンパンマン／ばいきんまん」は、キッズサイズのアイスクリームの上に「アンパンマン」「ばいきんまん」の顔を大きくデザインしたチョコレートをトッピング。ホイップクリームにカラフルなカラースプレーを散りばめて、思わず笑顔になるような可愛さのサンデーに仕上げた。さらにオリジナルのシールスリーブ付きで、青空と虹を背景に、ポッピングシャワーなどサーティワン アイスクリームの人気のアイスクリームを持ったアンパンマンたちが大集合。にぎやかでワクワクするデザインで、食べ終わった後も楽しく遊べる。

サーティワンで、「それいけ！アンパンマン」のなかまたちとおいしいアイスクリームタイムをぜひ楽しんでほしい考え。

［小売価格］560円（税込）

［発売日］6月23日（火）

B−R サーティワン アイスクリーム＝https://www.br31.jp